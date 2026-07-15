Scaloni alcanzó una marca histórica de Bilardo y quedó a un paso de otro récord en el Mundial

Lionel Scaloni llegó a una cifra histórica tras la semifinal ante Inglaterra y ya quedó como uno de los técnicos más importantes de la historia albiceleste.

Scaloni sigue haciendo historia con la Selección argentina: ahora alcanzó una marca que parecía intocable y va por más.

Lionel Scaloni continúa escribiendo páginas doradas en la historia de la Selección argentina. Con la semifinal disputada ante Inglaterra en el Mundial 2026, el entrenador de Pujato llegó a los 14 partidos dirigidos en Copas del Mundo e igualó el récord que ostentaba Carlos Bilardo desde hace más de tres décadas.

La marca había comenzado a quedar atrás tras la victoria frente a Suiza en cuartos de final, encuentro que significó el partido número 13 de Scaloni en Mundiales y le permitió superar a César Luis Menotti, quien había acumulado 12 presentaciones entre Argentina 1978 y España 1982.

Scaloni sigue haciendo historia con la Selección argentina El otro abrazo del alma. El conmovedor abrazo de Lionel Scaloni con Messi tras el final de otro partido histórico de la Selección argentina. EFE Ahora, con el duelo frente a Inglaterra, el actual seleccionador alcanzó los 14 encuentros mundialistas, la misma cantidad que dirigió Bilardo entre México 1986 e Italia 1990. El histórico entrenador llegó a dos finales consecutivas, conquistó una Copa del Mundo y acumuló ocho victorias, cuatro empates y dos derrotas.

La diferencia es que Scaloni ya tiene asegurada la la segunda final consecutiva y el próximo domingo se convertirá en el técnico con más partidos dirigidos en la historia de la Selección argentina en Copas del Mundo, superando definitivamente el registro que permanecía vigente desde 1990.