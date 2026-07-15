Mundial 2026: qué piensan los mendocinos tras la tajante frase de Scaloni sobre Argentina vs. Inglaterra

Tras la tajante frase del DT de la Selección, los mendocinos opinan sobre la histórica rivalidad y el folklore que rodea al clásico de este Mundial 2026.

En la etapa final de este Mundial 2026, la previa del clásico más caliente se vive en las calles de Mendoza. Entre el deseo de despolitizar el juego y el peso de la memoria de Malvinas, los hinchas debaten si es posible mirar el partido de fútbol únicamente como un deporte.

El inminente enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra reaviva una rivalidad que excede los límites del campo de juego. Tras las declaraciones de Lionel Scaloni en conferencia de prensa, donde intentó enfriar la previa asegurando que el cruce es "solamente un partido de fútbol", por este motivo MDZ salió a recorrer la ciudad de Mendoza para pulsar el termómetro de los mendocinos. ¿Es posible separar la pelota de la historia o el folklore del clásico resulta inevitable? Las opiniones en las calles revelaron que, aunque la prudencia del DT es bien recibida, la memoria de Malvinas y el recuerdo de Diego Maradona siguen jugando su propio partido en el corazón de los hinchas.

MDZ salió a las calles del centro de Mendoza para saber que opina la gente respecto a la frase de Scaloni en la previa del partido contra Inglaterra en este Mundial 2026. Alf Ponce Mercado / MDZ "Es un adversario, no un enemigo": la apuesta por enfriar la previa Para muchos, la postura del entrenador de la Selección es una estrategia necesaria para quitarle dramatismo al cruce y evitar que la tensión escale a niveles violentos. Uno de los consultados en plena calle Sarmiento coincidió con esta visión de descompresión: "En realidad está bueno descontextualizar un poco todo, obviamente que está cargado de un montón de cosas, en lo deportivo también está cargadísimo de un montón de cosas, lo hemos dejado afuera varias veces, qué sé yo, así que yo creo que tienen más bronca ellos que nosotros, así que en eso vamos sumando".

Mirá el video y conocé las opiniones de los mendocinos: Julieta Caballero - MDZ En esa misma sintonía, otro transeúnte sumó argumentos a favor de la postura del cuerpo técnico y destacó la importancia de no cruzar el límite hacia la hostilidad personal: "El fútbol es un deporte por lo cual al rival se debe ver como un adversario, no como un enemigo, porque si se ve como un enemigo se mezclaría el lado político que es lo que no quiere Scaloni y bueno, me parece bien".

El peso de la memoria colectiva y el imborrable recuerdo de Malvinas Sin embargo, la neutralidad puramente deportiva propuesta desde el micrófono choca de frente con la fibra más sensible de la identidad nacional. Para una de las jóvenes entrevistadas en calle Belgrano, la dualidad entre la razón fría del deporte y el sentimiento histórico de un pueblo es sumamente compleja de saldar: "Yo creo que, si bien sigue siendo un deporte, es muy difícil como argentino borrar nuestra historia contra un rival, eh pero pero bueno, no hay que enemistar a los equipos porque si no perdería el espíritu de de de del deporte que es la competición sana, pero entiendo como argentino que vivimos la pasión muy fuertemente y que es muy difícil corrernos de lo político, pero pero bueno, me gusta la actitud de Scaloni de intentar apaciguar al pueblo argentino".