Arturo Vidal pronosticó la final del Mundial y le dejó un mensaje a Messi: "Perdón, Leo"

La clasificación de España a la final del Mundial 2026 volvió a poner en el centro de la escena a Arturo Vidal . El futbolista chileno reapareció en sus redes sociales para recordar que había anticipado el buen rendimiento de la Roja y, de paso, reflotó una predicción que también incluyó a Lionel Messi y a la Selección argentina.

Después del triunfo español por 2-0 frente a Francia, Vidal compartió un video en su cuenta de Instagram en el que celebró que una parte de su análisis se hiciera realidad. Con su estilo habitual, aprovechó la ocasión para reivindicar su pronóstico de cara al desenlace del torneo.

"Les avisé antes. Dije que España va a ser campeón del mundo. El que más sabe de fútbol soy yo, ja", expresó entre risas, convencido de que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente terminará conquistando el título.

Las declaraciones del chileno no surgieron después de la semifinal. Días antes, ya había señalado a España como la máxima candidata al título. "Sigo creyendo que España será el campeón del mundo", aseguró. Sin embargo, una de las frases que más repercusión generó fue la que dedicó a la otra semifinal, en la que Argentina debe enfrentarse con Inglaterra.

"Entre Inglaterra y Argentina... ¡Uy, Leo, perdón!, pero pienso que pasará Inglaterra y la final será con España", afirmó Vidal, dejando en claro que veía al seleccionado inglés como el rival de los españoles en el partido decisivo.

El pronóstico de Arturo Vidal y su mensaje para Messi

También explicó qué lo llevó a inclinarse por la Roja por encima del resto de los candidatos: "Se acabó el sentimiento, está súper claro cómo están jugando".

España ya espera a su rival en la final

El resultado frente a Francia fortaleció la primera parte del pronóstico del mediocampista. España dejó en el camino a uno de los grandes favoritos del Mundial y se transformó en el primer seleccionado clasificado para la final.

Ahora resta conocer si Vidal completará su predicción. El rival de la Roja saldrá del duelo entre Argentina e Inglaterra, que definirá al segundo finalista del Mundial 2026. Si avanza el conjunto europeo, el chileno habrá acertado por completo el escenario que imaginó antes de las semifinales.