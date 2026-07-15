Entradas para la final del Mundial 2026: los impactantes precios que alcanzó la reventa
Con la venta general agotada, los aficionados solo tienen opciones limitadas para conseguir un lugar en el partido decisivo.
La expectativa por la final del Mundial 2026 también se refleja fuera de la cancha. A pocos días del partido decisivo que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, los valores de las entradas disponibles se dispararon y alcanzar una ubicación en las tribunas se convirtió en un verdadero lujo.
Con España ya clasificada y a la espera del ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, la demanda creció de manera considerable. Como consecuencia, los precios en las principales plataformas de reventa de Estados Unidos se multiplicaron y hoy muy pocos aficionados pueden acceder a un boleto.
Además, la FIFA ya agotó las entradas convencionales para la final. Quienes todavía desean asistir al encuentro solo tienen dos caminos: adquirir un ticket en los portales de reventa o comprar alguno de los exclusivos paquetes de hospitalidad que todavía permanecen disponibles.
Cuánto cuestan las entradas de reventa
En los sitios especializados, los valores arrancan en torno a los 7.000 dólares para las ubicaciones más económicas y pueden superar ampliamente los 30.000 dólares en los sectores más exclusivos.
En StubHub, por ejemplo, la mayor parte de las localidades disponibles ronda los 8.000 dólares, aunque también aparecen opciones de 25.000 y 35.000 dólares. En Ticketmaster, otro de los principales portales de venta de entradas en Estados Unidos, los precios se mantienen en un rango similar.
Por su parte, TickPick ofrece algunos de los boletos más accesibles, apenas por encima de los 7.000 dólares, mientras que la entrada más costosa publicada alcanza los 39.000 dólares.
Los paquetes premium de la FIFA
Ante el agotamiento de la venta general, la FIFA mantiene disponibles únicamente las entradas de hospitality, una modalidad que incluye ubicaciones preferenciales, acceso a áreas exclusivas, servicios gastronómicos y otras experiencias premium durante la final.
Los paquetes más económicos tienen valores de 15.000 y 17.000 dólares por persona. En tanto, las opciones de mayor categoría cuestan alrededor de 29.000 dólares, mientras que el paquete más exclusivo asciende hasta los 57.000 dólares.
El costo total para vivir la final
El valor de la entrada no es el único gasto que deberán afrontar quienes viajen al MetLife Stadium. Al incremento de la demanda por el partido decisivo también se suman tarifas elevadas en hoteles, restaurantes y otros servicios en los alrededores de Nueva York y Nueva Jersey.
A eso se agrega el traslado hasta el estadio. Los espectadores no podrán acceder caminando al MetLife Stadium y deberán utilizar los servicios de transporte habilitados para el evento. El tren oficial tiene un costo de 98 dólares, aunque también existen autobuses lanzadera con tarifas cercanas a 20 dólares, una alternativa más económica para llegar al escenario de la gran final del Mundial 2026.