Entradas para la final del Mundial 2026: los impactantes precios que alcanzó la reventa

Con la venta general agotada, los aficionados solo tienen opciones limitadas para conseguir un lugar en el partido decisivo.

El MetLife Stadium será el escenario de la final del Mundial 2026.

La expectativa por la final del Mundial 2026 también se refleja fuera de la cancha. A pocos días del partido decisivo que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, los valores de las entradas disponibles se dispararon y alcanzar una ubicación en las tribunas se convirtió en un verdadero lujo.

Con España ya clasificada y a la espera del ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, la demanda creció de manera considerable. Como consecuencia, los precios en las principales plataformas de reventa de Estados Unidos se multiplicaron y hoy muy pocos aficionados pueden acceder a un boleto.

Además, la FIFA ya agotó las entradas convencionales para la final. Quienes todavía desean asistir al encuentro solo tienen dos caminos: adquirir un ticket en los portales de reventa o comprar alguno de los exclusivos paquetes de hospitalidad que todavía permanecen disponibles.

Cuánto cuestan las entradas de reventa En los sitios especializados, los valores arrancan en torno a los 7.000 dólares para las ubicaciones más económicas y pueden superar ampliamente los 30.000 dólares en los sectores más exclusivos.

En StubHub, por ejemplo, la mayor parte de las localidades disponibles ronda los 8.000 dólares, aunque también aparecen opciones de 25.000 y 35.000 dólares. En Ticketmaster, otro de los principales portales de venta de entradas en Estados Unidos, los precios se mantienen en un rango similar.