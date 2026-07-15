Insólito: La campaña que pide dejar afuera a Argentina del Mundial 2026 ya superó las 10 millones de firmas
La iniciativa "Argentina Out" se viralizó en redes sociales y reúne más dediez millones de adhesiones con acusaciones de supuesto favoritismo arbitral.
La campaña digital Argentina Out ("Argentina Afuera") volvió a instalar la polémica en torno a la Selección. La petición, publicada en internet para reclamar la exclusión del conjunto albiceleste del Mundial 2026, ya superó las 10 millones de firmas y continúa sumando adhesiones en distintos países a través de las redes sociales.
Los impulsores de la iniciativa sostienen que la FIFA y los árbitros habrían favorecido sistemáticamente a la Selección argentina, algo que le resta credibilidad a la competencia, según afirman. En la petición enumeran una serie de situaciones que consideran irregulares y que, según plantean, justificarían una sanción contra el equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Qué dice la petición contra la Selección argentina
Entre los argumentos aparecen un supuesto "arreglo" del partido frente a Egipto, la presunta cantidad de penales cobrados a favor de Argentina, decisiones arbitrales que habrían beneficiado a Lionel Messi y sus compañeros, denuncias por comportamientos racistas de hinchas argentinos y una supuesta investigación del FBI relacionada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El sitio acompaña esas afirmaciones con imágenes y capturas de pantalla para respaldar su postura.
Bajo el lema "Kick Argentina Out", la campaña se expandió rápidamente en plataformas digitales y continúa acumulando firmas mientras se acerca una nueva presentación de la Selección en el Mundial. Hasta el momento, la FIFA no realizó comentarios públicos sobre la iniciativa ni existe una respuesta oficial respecto del pedido impulsado por los organizadores.
La Selección sigue enfocada en el Mundial
En paralelo, la Selección argentina permanece enfocada en lo deportivo y este miércoles afrontará un nueva batalla frente a Inglaterra. El encuentro también llega envuelto en polémica, luego de que uno de los goles del seleccionado inglés ante Noruega fuera convalidado pese a que, durante la jugada, la pelota impactó contra una cámara aérea, una situación que para distintos observadores debía invalidar la acción.
Más allá de la repercusión que alcanzó la campaña en internet, el pedido no tiene carácter vinculante y, hasta el momento, no existe ninguna decisión oficial que ponga en duda la participación de Argentina en el Mundial 2026.
Mientras tanto, el debate continúa creciendo en redes sociales entre quienes respaldan la iniciativa y quienes la consideran una reacción a los éxitos deportivos del seleccionado argentino.