Sorpresa en Londres: aparecieron canciones de cancha argentinas traducidas al inglés y revolucionaron las redes

Una campaña con canciones argentinas traducidas al inglés invadió Londres en la previa de la semifinal ante Inglaterra y se volvió viral.

En la previa del partido que enfrentará a la Selección Argentina con Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, las redes sociales se revolucionaron ante la aparición de distintos carteles en la ciudad de Londres con una consigna particular: canciones de cancha argentinos traducidos al inglés.

"El que no salta es un inglés": la traducción de los cánticos argentinos en Londres El "Just To Be Clear" ("Sólo Para Ser Claros") copó tanto el transporte subterráneo como así también distintos puntos icónicos de la gran ciudad con el objetivo de que los rivales de la albiceleste comprendan los cánticos que se escucharán de parte de la hinchada argentina en el Mercedes-Benz Stadium.

Entre el repertorio elegido por la campaña realizada por una reconocida heladería argentina se encuentran "Pa'la Selección" de La T y La M, "La Cuarta Estrella" de Palmito Música, y el clásico "El que no salta es un inglés".