La IA reveló cuáles son las cábalas más comunes de los argentinos y qué significan

La IA explicó por qué las cábalas son parte del Mundial y qué significado tienen para los hinchas argentinos desde la psicología.

Las cábalas ya forman parte de cada partido del Mundial y se repiten en miles de hogares argentinos. Desde usar siempre la misma camiseta hasta cambiarse de lugar durante los penales, estos rituales parecen casi tan importantes como el propio encuentro. En este contexto, le preguntamos a la inteligencia artificial cuáles son las cábalas más comunes y qué explicación tienen desde el punto de vista psicológico.

Entre las prácticas que identificó el modelo aparecen varias que ya son un clásico entre los hinchas: usar la misma camiseta en todos los partidos, sentarse siempre en el mismo lugar, ver el encuentro con las mismas personas, repetir la misma comida o rutina previa, evitar la "mufa" y hasta crear rituales más curiosos, como poner en el freezer el nombre de un jugador rival o cambiar de habitación durante una definición por penales.

Qué significan las cábalas desde el punto de vista psicológico Desde la psicología, muchos especialistas sostienen que las cábalas cumplen una función muy concreta: brindar una sensación de control frente a situaciones que no dependen de nosotros. En un partido de fútbol, el resultado está completamente fuera del alcance del hincha, por lo que repetir determinados rituales ayuda a reducir la incertidumbre y la ansiedad que genera cada encuentro.

Estas costumbres tampoco son exclusivas de los fanáticos. Durante este Mundial, la propia Selección Argentina volvió a mostrar algunos de sus rituales habituales, como compartir un asado en la concentración, la tradicional foto con Claudio Tapia, Lionel Messi y Rodrigo De Paul tomando mate, o sahumar los pasillos con palo santo antes de los partidos.

Las cábalas, además, forman parte de la historia del fútbol argentino. De acuerdo con un informe de la BBC, también estuvieron presentes durante el Mundial de Argentina 1978. En aquella Copa del Mundo trascendió que jugadores como Américo "Tolo" Gallego y Daniel Passarella tenían la costumbre de mirar películas de terror antes de salir a la cancha.