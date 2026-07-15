Cómo limpiar colchones y sacar manchas de los sillones sin gastar de más

Limpiar colchones y sillones con frecuencia ayuda a eliminar ácaros, prevenir alergias y quitar manchas antes de que se vuelvan permanentes.

La limpieza del sillón y el colchón es fundamental para alargar su vida útil. Foto: Imagen generada con IA

La limpieza de los sillones y los colchones suele quedar relegada hasta que aparece una mancha que obliga a actuar. Sin embargo, con el paso del tiempo ambos acumulan polvo, suciedad y ácaros, por lo que es recomendable prestarles atención de forma periódica. Con unos pocos minutos y sin gastar de más, es posible mantenerlos limpios y en buen estado por mucho más tiempo.

Cómo hacer una limpieza regular para eliminar los ácaros Los ácaros son microorganismos que suelen alojarse en colchones y sillones porque se alimentan de las células muertas de la piel. Aunque son inofensivos para la mayoría de las personas, pueden desencadenar alergias, como estornudos, picazón en los ojos o la nariz, tos e incluso problemas respiratorios en personas sensibles.

Para reducir su presencia, los especialistas recomiendan ventilar con frecuencia los ambientes, especialmente el dormitorio y el living, aspirar regularmente colchones y sillones y mantener bajos los niveles de humedad utilizando deshumidificadores o favoreciendo la circulación de aire. Estas medidas dificultan la proliferación de los ácaros.

Además, algunos aromas naturales, como la lavanda o el eucalipto, ayudan a mantenerlos alejados. Rociar unas gotas de estos aceites esenciales diluidos en agua sobre los sillones y colchones puede complementar la limpieza habitual.

Cómo quitar manchas de colchones y sillones Si además de eliminar los ácaros querés quitar manchas, existe un ingrediente que casi todos tienen en casa y que resulta muy efectivo: el bicarbonato de sodio.