El truco para limpiar la mampara del baño y eliminar el sarro

La limpieza de la mampara del baño puede ser sencilla si se utilizan los productos correctos y se evitan abrasivos que puedan dañar el vidrio.

La mampara de vidrio ha ido desplazando poco a poco a las cortinas plásticas en los baños. No solo aporta una estética más limpia y moderna, sino que también brinda mayor luminosidad y una mejor higiene, además de evitar que el agua se escape durante la ducha.

Aunque resulta más higiénica que las cortinas, que suelen acumular moho y sarro con facilidad, la mampara también necesita una limpieza periódica para evitar que se formen manchas difíciles de quitar con el paso del tiempo.

El vinagre blanco es uno de los mejores aliados para eliminar manchas y sarro del vidrio. Foto: Archivo Cómo limpiar la mampara de vidrio Para eliminar las manchas que dejan el jabón y el agua, hay un ingrediente de cocina que suele dar muy buenos resultados: el vinagre blanco de alcohol. Mezclado con agua tibia, ayuda a disolver los depósitos minerales sin rayar el vidrio.