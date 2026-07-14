El truco para limpiar la mampara del baño y eliminar el sarro
La limpieza de la mampara del baño puede ser sencilla si se utilizan los productos correctos y se evitan abrasivos que puedan dañar el vidrio.
La mampara de vidrio ha ido desplazando poco a poco a las cortinas plásticas en los baños. No solo aporta una estética más limpia y moderna, sino que también brinda mayor luminosidad y una mejor higiene, además de evitar que el agua se escape durante la ducha.
Aunque resulta más higiénica que las cortinas, que suelen acumular moho y sarro con facilidad, la mampara también necesita una limpieza periódica para evitar que se formen manchas difíciles de quitar con el paso del tiempo.
Cómo limpiar la mampara de vidrio
Para eliminar las manchas que dejan el jabón y el agua, hay un ingrediente de cocina que suele dar muy buenos resultados: el vinagre blanco de alcohol. Mezclado con agua tibia, ayuda a disolver los depósitos minerales sin rayar el vidrio.
Paso a paso
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Mezclá agua tibia y vinagre blanco en un pulverizador.
Rociá toda la mampara y dejá actuar la mezcla durante 10 minutos.
Frotá las zonas con más sarro con una esponja suave.
Enjuagá con agua limpia para retirar los restos de vinagre.
Secá con un limpiavidrios de goma o con un paño de microfibra para evitar nuevas marcas.
Qué es lo que nunca debés usar
Aunque el vidrio es resistente, los especialistas recomiendan evitar el uso de esponjas metálicas, lana de acero o limpiadores abrasivos, ya que pueden rayar la superficie y favorecer que la suciedad se adhiera con mayor facilidad. Tampoco es recomendable dejar secar el agua sobre la mampara después de cada ducha, ya que los minerales terminan formando las típicas manchas blancas de sarro.