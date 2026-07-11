La grasa desaparece: el ingrediente casero que deja impecables las perillas de la cocina

La limpieza semanal de las perillas de la cocina evita la acumulación de grasa, facilitando su remoción con métodos caseros.

Las perillas de la cocina acumulan grasa y suciedad con el uso diario. Foto: Gemini IA

Mantener la cocina impecable es un desafío diario. El uso constante hace que los restos de comida y la grasa se acumulen de a poco, un problema que se potencia con el calor del fuego, que actúa "sellando" la suciedad en las superficies y volviéndola muy difícil de sacar.

Aunque los limpiadores comerciales son una opción rápida, no hace falta gastar de más: podés conseguir el mismo efecto abrillantador con soluciones caseras básicas. Aplicar estos métodos te va a permitir devolverle el brillo al electrodoméstico y llegar con éxito a esos rincones críticos que siempre postergamos, como las perillas de los quemadores.

El bicarbonato de sodio es uno de los ingredientes caseros más utilizados para eliminar la grasa. Foto: Shutterstock El ingrediente casero que elimina la grasa Uno de los métodos más efectivos consiste en utilizar bicarbonato de sodio. Gracias a su poder desengrasante y su acción ligeramente abrasiva, ayuda a desprender la suciedad sin dañar la superficie de las perillas.

Para aplicarlo, mezclá dos cucharadas de bicarbonato con unas gotas de agua hasta obtener una pasta espesa. Luego, colocala sobre las perillas, dejala actuar entre 10 y 15 minutos y frotá suavemente con un cepillo de dientes viejo o una esponja. Por último, retirala con un paño húmedo y secá bien la superficie.

Cada cuánto se recomienda limpiar las perillas de la cocina Lo ideal es limpiar las perillas de la cocina al menos una vez por semana, especialmente si se cocina a diario. Una limpieza superficial frecuente evita que la grasa se acumule y se endurezca, lo que después requiere mucho más esfuerzo para sacarla.