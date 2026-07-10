Cómo multiplicar el romero y otras plantas aromáticas con un esqueje

La propagación de plantas aromáticas por esqueje es sencilla y accesible para cualquier aficionado a la jardinería, especialmente durante la primavera u otoño.

Son conocidas las propiedades de las plantas aromáticas en la cocina. Un romero o una albahaca pueden cambiar el sabor de cualquier preparación. También se habla mucho de su capacidad para repeler insectos y ayudar en el control de algunas plagas. Sin embargo, poco se menciona su poder para aromatizar cualquier ambiente. La simple presencia de una de estas plantas puede perfumar por completo un rincón de la casa.

Lo mejor es que pueden reproducirse de forma muy sencilla mediante esquejes. En el caso del romero, la clave está en elegir correctamente la rama que vamos a cortar. Debe ser semileñosa, medir entre 15 y 20 centímetros y realizar un corte diagonal para favorecer el enraizamiento. Una vez hecho esto, podemos ayudarnos de un enraizante natural, como el agua de lentejas, y dejar el esqueje en remojo durante toda la noche.

La reproducción de las plantas aromáticas es fácil y puede realizarse mediante esquejes. Foto: Shutterstock Segundo paso: después del enraizante Al día siguiente, colocá el esqueje en un recipiente con agua limpia cerca de una ventana, donde reciba buena luz natural pero sin sol directo. Lo ideal es utilizar un envase transparente para poder observar el crecimiento de las raíces.

Cuando el esqueje haya desarrollado un buen sistema radicular, será el momento de trasplantarlo a una maceta de al menos 15 centímetros de profundidad con un sustrato liviano y bien drenado. En este paso es importante manipular las raíces con cuidado para no dañarlas.

Cuál es el mejor momento para enraizar plantas aromáticas Según especialistas en jardinería, la mejor época para reproducir plantas aromáticas por esquejes es durante la primavera o a comienzos del otoño. Si bien son especies resistentes y este método puede realizarse en cualquier momento del año, durante esas estaciones suelen obtenerse mejores resultados.