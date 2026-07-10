Qué significa que tu gato se acueste sobre tu ropa, según expertos

El vínculo con las mascotas se fortalece cuando el gato busca la cercanía de su dueño a través de su ropa, demostrando confianza.

Los gatos pueden pasar hasta 16 horas al día durmiendo, por eso eligen los lugares más cómodos y cálidos. Foto: Shutterstock

En muchos hogares es habitual descolgar la ropa y dejarla doblada, aunque sea por unos minutos, sobre la cama o una silla antes de plancharla o guardarla. Sin embargo, al volver a buscarla, no es raro encontrar al gato acostado encima. Aunque parezca una simple travesura, este comportamiento tiene una explicación.

Qué significa que tu gato se acueste sobre tu ropa Según especialistas en comportamiento felino, uno de los principales motivos es el olor. Los gatos tienen un olfato muy desarrollado y la ropa recién usada o recién lavada conserva el aroma de su dueño. Ese olor les transmite seguridad, calma y familiaridad, por lo que suelen elegirla como un lugar cómodo para descansar.

Además, la ropa suele ser un sitio cálido y mullido. Al estar doblada, genera una superficie elevada y confortable donde el gato puede acurrucarse, algo que estas mascotas suelen buscar para dormir durante gran parte del día.

Otro aspecto importante es el vínculo con las personas. Cuando un gato se acuesta sobre tu ropa no necesariamente está marcando territorio de forma dominante. En muchos casos, simplemente busca sentirse cerca de vos cuando no estás presente, rodeándose de un objeto que conserva tu olor.