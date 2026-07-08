El misterioso motivo por el que tu gato prefiere tus camperas y buzos antes que su propia cama

Ver a un felino plácidamente dormido sobre una montaña de ropa limpia es una de las postales más comunes en cualquier hogar.

El motivo por el que tu gato duerme sobre tu ropa.

Los gatos duermen sobre la ropa porque buscan tu olor. Los aromas conocidos les proporcionan seguridad, calma y familiaridad, especialmente cuando no estás en casa. Además, al ser suaves y sostener el calor temporalmente se convierten en un refugio ideal.

El sentido del olfato del gato es su herramienta principal para reconocer su entorno. Al percibir un aroma conocido en las prendas, reducen la ansiedad y se sienten protegidos. A su vez, tienen glándulas odoríferas y frotarse o echarse sobre tu ropa es una forma natural de mezclar su propio aroma con el tuyo, reforzando su sentido de pertenencia.

Los felinos son animales que disfrutan las temperaturas cálidas, por lo que eligen prendas suaves y abrigadas como buzos, camperas o sábanas para mantener el calor corporal.

La razón por la que tu gato duerme sobre tu ropa. Freepik Cómo crear una cama para tu gato con olor Si querés que tu gato deje de usar tus prendas como cama, crear un espacio seguro es muy sencillo. Primero tenés que elegir una remera vieja o un buzo gastado que ya no uses. Usala para dormir dos o tres noches seguidas para impregnarla de tu olor natural, pero evitá lavarla o rociar perfumes.

Después colocá su cama en zonas elevadas y libres de corrientes de aire con sol durante el día. Buscá rincones tranquilos, lejos del paso constante de personas o ruidos electrodomésticos.