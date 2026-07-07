Mascotas en invierno: cómo saber si tu perro tiene frío
Identificar si tu perro tiene frío en invierno va más allá de las obvias señales de temblores o búsqueda de calor; hay otros indicios clave a observar.
Las mascotas no pueden hablar, pero sí comunicar de diferentes maneras cómo se sienten. En invierno, si bien hay señales claras de que tienen frío, como temblar o buscar fuentes de calor, también existen otros indicios que pueden ayudar a saber si nuestro perro está pasando bajas temperaturas.
El frío puede afectar el bienestar de nuestros amigos de cuatro patas, por lo que es importante prestar atención a su comportamiento para reconocer si necesitan una ayuda extra o algunos cuidados adicionales.
Cómo reconocer si el perro tiene frío
Además de las señales más evidentes, como verlo acostado junto a una estufa o acurrucarse para conservar el calor corporal, también podemos acercarnos y revisar sus orejas, almohadillas o la cola. Si estas zonas están frías al tacto, es posible que el perro esté sintiendo frío.
Otra señal a la que hay que prestar atención es si comienza a mostrarse más lento, apático o somnoliento de lo habitual. Si estos síntomas se intensifican o persisten, es recomendable consultar con un veterinario para descartar otros problemas de salud.
Cómo cuidarlo un poco más en los días fríos
Para evitar que nuestros perros pasen frío, es importante ofrecerles un lugar de descanso protegido de las corrientes de aire y utilizar mantas o materiales que los aíslen del piso frío. Además, en el caso de cachorros, perros mayores o de razas con poco pelo, puede ser útil colocarles un abrigo durante los paseos o cuando las temperaturas sean muy bajas.
Por otro lado, también es fundamental mantener siempre agua fresca y limpia a su disposición, además de una alimentación adecuada. Durante el invierno, muchos perros pueden necesitar un mayor aporte de energía, por lo que es importante controlar su dieta y seguir las recomendaciones del veterinario.