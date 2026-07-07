Mascotas en invierno: cómo saber si tu perro tiene frío

Identificar si tu perro tiene frío en invierno va más allá de las obvias señales de temblores o búsqueda de calor; hay otros indicios clave a observar.

El frío también puede afectar la salud y el bienestar de las mascotas durante el invierno. Foto: Archivo

Las mascotas no pueden hablar, pero sí comunicar de diferentes maneras cómo se sienten. En invierno, si bien hay señales claras de que tienen frío, como temblar o buscar fuentes de calor, también existen otros indicios que pueden ayudar a saber si nuestro perro está pasando bajas temperaturas.

El frío puede afectar el bienestar de nuestros amigos de cuatro patas, por lo que es importante prestar atención a su comportamiento para reconocer si necesitan una ayuda extra o algunos cuidados adicionales.

Cómo reconocer si el perro tiene frío Además de las señales más evidentes, como verlo acostado junto a una estufa o acurrucarse para conservar el calor corporal, también podemos acercarnos y revisar sus orejas, almohadillas o la cola. Si estas zonas están frías al tacto, es posible que el perro esté sintiendo frío.

Otra señal a la que hay que prestar atención es si comienza a mostrarse más lento, apático o somnoliento de lo habitual. Si estos síntomas se intensifican o persisten, es recomendable consultar con un veterinario para descartar otros problemas de salud.

Conocer las señales de que un perro tiene frío ayuda a proteger su salud y brindarle los cuidados adecuados durante el invierno. Foto: Shutterstock Cómo cuidarlo un poco más en los días fríos Para evitar que nuestros perros pasen frío, es importante ofrecerles un lugar de descanso protegido de las corrientes de aire y utilizar mantas o materiales que los aíslen del piso frío. Además, en el caso de cachorros, perros mayores o de razas con poco pelo, puede ser útil colocarles un abrigo durante los paseos o cuando las temperaturas sean muy bajas.