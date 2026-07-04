Gatos en invierno: cuándo el frío puede convertirse en un problema
Descubre a partir de qué temperatura el frío puede ser un problema para los gatos y cómo proteger a tus mascotas en invierno.
Las bajas temperaturas y el frío cambian la rutina de muchas personas. Es habitual usar más abrigo, permanecer más tiempo dentro de casa, encender la calefacción y elegir comidas calientes. Pero estos cambios no solo afectan a los humanos: las mascotas también necesitan cuidados especiales durante el invierno, especialmente cuando las temperaturas descienden de forma considerable.
En el caso de los perros, suele ser más sencillo adaptar la rutina con un abrigo, una cama en un lugar cálido y alimento y agua siempre disponibles. Sin embargo, los gatos requieren otros cuidados. Aunque muchos pasan gran parte del día dentro de casa, las bajas temperaturas también pueden afectar su bienestar, por lo que es importante conocer a partir de qué temperatura comienzan a sentir frío y cuándo necesitan mayor protección.
Qué temperatura afecta a los gatos y qué tener en cuenta
Aunque los gatos suelen tolerar mejor el frío que otras mascotas, los veterinarios advierten que también tienen un límite. La edad, la raza, el estado de salud y el tipo de pelo influyen en la capacidad de cada animal para soportar las bajas temperaturas. En líneas generales, estas son las recomendaciones según la temperatura ambiente:
- Entre 19 °C y 10 °C: se considera un rango seguro para la mayoría de los gatos. Sin embargo, los cachorros, los gatos de edad avanzada, los de pelo corto o aquellos con problemas de salud pueden necesitar un ambiente más cálido.
- Entre 9 °C y 7 °C: es recomendable que cuenten con un refugio protegido y una cama cálida, incluso si permanecen dentro de la casa.
- Entre 6 °C y 0 °C: los gatos deben mantenerse resguardados del frío. La exposición prolongada a estas temperaturas puede afectar su salud, especialmente si hay humedad o viento.
- Por debajo de los 0 °C: existe riesgo de hipotermia y congelación, por lo que no se recomienda que permanezcan al aire libre durante períodos prolongados. En estas condiciones, lo ideal es mantenerlos dentro del hogar o en un espacio completamente protegido.
Cómo mantener abrigado a tu gato dentro de casa
A diferencia de los perros, lograr que un gato use un abrigo no siempre es una tarea fácil. Por eso, lo más recomendable es ofrecerle un espacio cálido dentro de casa, con una cama elevada del piso y alejada de corrientes de aire. También pueden utilizarse cajas de cartón con mantas, ya que conservan muy bien el calor y suelen convertirse en uno de sus refugios preferidos. Si el hogar recibe luz solar durante el día, ubicar allí su lugar de descanso también puede ayudar a mantenerlo abrigado de forma natural.