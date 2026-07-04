Gatos en invierno: cuándo el frío puede convertirse en un problema

Descubre a partir de qué temperatura el frío puede ser un problema para los gatos y cómo proteger a tus mascotas en invierno.

Las bajas temperaturas y el frío cambian la rutina de muchas personas. Es habitual usar más abrigo, permanecer más tiempo dentro de casa, encender la calefacción y elegir comidas calientes. Pero estos cambios no solo afectan a los humanos: las mascotas también necesitan cuidados especiales durante el invierno, especialmente cuando las temperaturas descienden de forma considerable.

En el caso de los perros, suele ser más sencillo adaptar la rutina con un abrigo, una cama en un lugar cálido y alimento y agua siempre disponibles. Sin embargo, los gatos requieren otros cuidados. Aunque muchos pasan gran parte del día dentro de casa, las bajas temperaturas también pueden afectar su bienestar, por lo que es importante conocer a partir de qué temperatura comienzan a sentir frío y cuándo necesitan mayor protección.

Qué temperatura es peligrosa para nuestros gatos en invierno. Foto: Shutterstock Qué temperatura afecta a los gatos y qué tener en cuenta Aunque los gatos suelen tolerar mejor el frío que otras mascotas, los veterinarios advierten que también tienen un límite. La edad, la raza, el estado de salud y el tipo de pelo influyen en la capacidad de cada animal para soportar las bajas temperaturas. En líneas generales, estas son las recomendaciones según la temperatura ambiente: