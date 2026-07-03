Ola polar en todo el país: cómo protegerse del frío y qué precauciones tomar

Argentina está atravesando una ola polar que mantendrá un frío extremo en la mayor parte del país hasta, al menos, comienzos de la próxima semana, según el Servicio Meterológico Nacional.

Las provincias más afectadas por las bajas temperaturas son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Formosa y Corrientes. En la Patagonia , por su parte, se esperan mínimas de entre -12°C y 0°C.

Frente a este escenario, es importante tener presentes los recaudos que hay que tomar para protegerse correctamente del frío.

Lo primero es, en la medida de lo posible, evitar salir al exterior y entrar en contacto con las bajas temperaturas. Si se debe salir, usar varias capas de ropa , de tejido apretado y con una capucha que proteja gran parte de la cara y boca para respirar aire caliente y evitar que entre aire frío a los pulmones.

También es importante una buena alimentación e hidratación , que aporta energía al cuerpo para enfrentar el frío extremo. Además, se debe evitar el consumo de alcohol , el cual da una falsa sensación de calor y favorece la pérdida de temperatura corporal.

Los riesgos con la calefacción: qué precauciones tomar

Durante las bajas temperaturas aumenta considerablemente el uso de estufas y otras formas de calefacción. Por eso, es fundamental tomar las precauciones necesarias para no sufrir intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas altamente tóxico.

Lo principal es, por un lado, verificar estufas, calefones y chimeneas con un gasista matriculado. Por otro, dejar siempre una ventilación en los ambientes donde haya artefactos de gas.

Muchas personas suelen utilizar hornallas u hornos para calefaccionar ambientes cerrados, pero esto puede generar una peligrosa acumulación de monóxido de carbono, por lo que no debe hacerse.

Ante síntomas de una posible intoxicación, como dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, somnolencia o pérdida del conocimiento, se recomienda abrir puertas y ventanas de inmediato, salir al aire libre y solicitar asistencia médica.