Ola polar en Mendoza: cómo estará el tiempo este viernes y de cuánto será la máxima
Desde Contingencias Climáticas anticiparon otra jornada extremadamente fría en Mendoza. Continúa el monitoreo por parte de Defensa Civil.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 3 de julio otra jornada extremadamente fría en Mendoza. Si bien se anuncia un “leve ascenso de la temperatura”, la mínima promedio esperada es de 0 ºC, en tanto que la máxima llegaría a los 6 ºC.
Así estará el tiempo este viernes en Mendoza
- Viento: leve circulación de viento norte entre las 12 y las 19 en la franja Este de la provincia.
- Nubosidad: amanece generalmente despejado, excepto en la franja Este, donde podría presentarse cielo cubierto. Desde media mañana aumentará nuevamente la nubosidad en todo el llano provincial. No se observan precipitaciones.
- Alta Montaña: cielo nublado en el sector Norte y despejado en el resto del área. No se observan precipitaciones.
Temperaturas promedio en el llano
- Máxima: 5°C.
- Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): entre -4°C y -5°C.
- Mínima (resto de la provincia): -2°C.
Se mantiene el monitoreo de la situación meteorológica por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil.
Pasos internacionales
Sistema Integrado Cristo Redentor: Habilitado de 9 a 21.
- Uspallata: – 8°
- Punta de Vacas: – 12°
- Puente del Inca: -15°
- Las Cuevas: -16°
Paso Pehuenche: Habilitado.