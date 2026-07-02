La DGE suspendió las clases para el viernes por la mañana en toda la provincia

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) decidió suspender las clases en toda la provincia este jueves por la mañana y generó una ola de reacciones negativas en la comunidad educativa . Pasadas las 20.30, las autoridades informaron que se suspenden las clases del viernes 3 de julio en el turno mañana en toda la provincia.

Aunque el anuncio estaba previsto para las 21, la DGE informó pasadas las 20.30 que se suspenden las clases del turno mañana del día viernes 3 de julio. "Debido a los pronósticos meteorológicos que indican nevadas, lluvias, viento, neblina, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este viernes 3 de julio se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en toda la provincia", aclararon en un comunicado oficial.

"La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza. Las disposiciones para el turno tarde se comunicarán a las 11", agregaron.

La ola polar se siente en Mendoza desde el miércoles cuando la temperatura descendió y se dieron las condiciones para que nevara en gran parte de la provincia. Ese día, la contingencia climática obligó a la DGE a suspender las clases presenciales en la zonas más afectadas y se fueron comunicando las novedades a lo largo de la jornada.

Después de las nevadas, el frío extremo se acentuó esta mañana y muchos accesos y calles amanecieron congelados lo que provocó accidentes de tránsito en distintos puntos del Gran Mendoza. En medio de ese cuadro, la DGE informó que se suspendían las clases en toda la provincia para el turno mañana y, cerca del mediodía, comunicó que la medida se extendía para los turnos tarde y noche.

Para ayudar a los hogares a organizar su jornada, desde el Gobierno de Mendoza, indicaron que hoy a las 21 informarán si el viernes hay clases presenciales o virtuales en las escuelas de Mendoza.

La ola polar se siente desde el miércoles en Mendoza. Alf Ponce Mercado / MDZ

La palabra oficial

Desde el Gobierno de Mendoza, el vocero fue el ministro de Gobierno, Natalio Mema. El funcionario defendió la medida y aseguró que fue la mejor solución para una jornada gélida. "Tenemos un problema que creo que es el que tenemos los mendocinos en general y es que dependemos de pronósticos. Lamentablemente, si nosotros pudiésemos saber cinco o 10 días antes con exactitud qué va a pasar, sería para más fácil para todos, porque obviamente, las decisiones que toma el Gobierno impactan en buena parte de la población", dijo.

"Lamentablemente, como muchas veces pasa con el viento Zonda, la evaluación de la situación se da con un pronóstico más certero, y el más certero se da a medida que va llegando el día", agregó.