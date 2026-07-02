La DGE confirmó que este jueves se suspenden las clases en toda la provincia
La medida alcanza al turno mañana en escuelas de todos los niveles por nevadas, lluvias, viento, bajas temperaturas e intransitabilidad. En el transcurso de la mañana se evaluará qué pasa con el turno tarde.
La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este jueves 2 de julio quedaron suspendidas las clases presenciales del turno mañana en todo Mendoza debido a las condiciones meteorológicas adversas.
La decisión fue adoptada tras las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil por condiciones meteorológicas extremas que incluyen las nevadas, lluvias, fuertes vientos, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a los establecimientos educativos.
El miércoles por la noche se había comunicado la suspensión para distintos sectores de la provincia, y finalmente, a primera mañana de este jueves anunciaron que la medida se expandía a todo el territorio.
Además, confirmaron que en el transcurso de la mañana se evaluarán las condiciones para los turno tarde, vespertino y nocturno.
La modalidad virtual reemplazará las clases presenciales
Desde la DGE precisaron que la actividad escolar continuará de manera virtual mediante la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica mientras persistan las dificultades para el traslado hacia las instituciones.
El organismo educativo explicó que la suspensión responde a un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y del estado de transitabilidad en las distintas regiones de la provincia. Las bajas temperaturas, las nevadas y las precipitaciones registradas durante las últimas horas motivaron la decisión para preservar la seguridad de estudiantes, docentes y personal no docente.
Las autoridades recomendaron a las comunidades educativas mantenerse informadas a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones durante la jornada, en función de la evolución del tiempo y del estado de los caminos.
Escuelas de la UNCuyo
Autoridades de la UNCuyo comunicaron la suspensión de clases presenciales para el turno mañana del jueves 2 de julio en las escuelas dependientes de la Casa de Estudios. Es una decisión que se tomó en consonancia con lo resuelto por la Dirección General de Escuelas y la recomendación de Defensa Civil por las temperaturas extremas y la evolución de los pronósticos.
La medida alcanza tanto al Colegio Universitario Central (CUC), al Departamento de Aplicación Docente (DAD), al Magisterio, al Liceo Agrícola, al Martín Zapata y a la Escuela de Agricultura de General Alvear.
En el transcurso de la mañana se evaluará la situación para el turno tarde y se comunicará oportunamente.