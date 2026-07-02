La DGE confirmó que este jueves se suspenden las clases en toda la provincia

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) informó que este jueves 2 de julio quedaron suspendidas las clases presenciales del turno mañana en todo Mendoza debido a las condiciones meteorológicas adversas .

La decisión fue adoptada tras las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil por condiciones meteorológicas extremas que incluyen las nevadas, lluvias, fuertes vientos, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a los establecimientos educativos.

Jueves 2 de julio - Turno Mañana Debido a condiciones meteorológicas extremas, se suspenden las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en TODA LA PROVINCIA. : https://t.co/OgGxPIEsjE pic.twitter.com/XEJTP7AwDo

El miércoles por la noche se había comunicado la suspensión para distintos sectores de la provincia, y finalmente, a primera mañana de este jueves anunciaron que la medida se expandía a todo el territorio.

Además, confirmaron que en el transcurso de la mañana se evaluarán las condiciones para los turno tarde, vespertino y nocturno.

Desde la DGE precisaron que la actividad escolar continuará de manera virtual mediante la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza , con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica mientras persistan las dificultades para el traslado hacia las instituciones.

El organismo educativo explicó que la suspensión responde a un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y del estado de transitabilidad en las distintas regiones de la provincia. Las bajas temperaturas, las nevadas y las precipitaciones registradas durante las últimas horas motivaron la decisión para preservar la seguridad de estudiantes, docentes y personal no docente.

Las autoridades recomendaron a las comunidades educativas mantenerse informadas a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones durante la jornada, en función de la evolución del tiempo y del estado de los caminos.

Escuelas de la UNCuyo

Autoridades de la UNCuyo comunicaron la suspensión de clases presenciales para el turno mañana del jueves 2 de julio en las escuelas dependientes de la Casa de Estudios. Es una decisión que se tomó en consonancia con lo resuelto por la Dirección General de Escuelas y la recomendación de Defensa Civil por las temperaturas extremas y la evolución de los pronósticos.

La medida alcanza tanto al Colegio Universitario Central (CUC), al Departamento de Aplicación Docente (DAD), al Magisterio, al Liceo Agrícola, al Martín Zapata y a la Escuela de Agricultura de General Alvear.

En el transcurso de la mañana se evaluará la situación para el turno tarde y se comunicará oportunamente.