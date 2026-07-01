La DGE confirmó la suspensión de clases en los turnos vespertino y nocturno: las zonas afectadas
La DGE oficializó la medida debido a las condiciones climáticas que se registran en distintas zonas del territorio provincial.
La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que se extiende la suspensión de clases presenciales para los turnos vespertino y nocturno de este miércoles en los establecimientos educativos de distintas zonas de Mendoza. La medida se produjo debido a las condiciones meteorológicas, las cuales indican nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso.
La medida sigue en Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear, Malargüe y las localidades de Potrerillos y Uspallata y se extiende a San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
De este modo, en dichos departamentos la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
Por su parte, en el resto del territorio provincial las clases se desarrollarán de manera habitual.