La DGE confirmó la suspensión de clases en los turnos vespertino y nocturno: las zonas afectadas

La DGE oficializó la medida debido a las condiciones climáticas que se registran en distintas zonas del territorio provincial.

La DGE comunicó cuáles son las localidades en las que se suspenderán las clases debido a las condiciones climáticas.

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que se extiende la suspensión de clases presenciales para los turnos vespertino y nocturno de este miércoles en los establecimientos educativos de distintas zonas de Mendoza. La medida se produjo debido a las condiciones meteorológicas, las cuales indican nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso.

La medida sigue en Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear, Malargüe y las localidades de Potrerillos y Uspallata y se extiende a San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

De este modo, en dichos departamentos la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.