Baja de la natalidad: el cambio silencioso que vacía las aulas y obliga a reorganizar las escuelas

La caída de la natalidad impacta directamente en el sistema educativo. Mendoza alcanzó la cobertura en las salas obligatorias de 4 y 5 años, amplió la oferta para 3 años y proyecta universalizar ese nivel en 2027. Al mismo tiempo, disminuye la presión por vacantes y se reorganiza la distribución de recursos ante una población infantil cada vez menor.

La coordinadora general de Políticas Educativas de la DGE, Adriana Yenarópulos, analizó este fenómeno en diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio y aseguró que la tendencia observada a nivel nacional también se refleja en Mendoza. “La baja de natalidad en la Argentina es bastante pronunciada, estamos hablando casi en 12 años de un 50% de la baja de natalidad, cosa que se ha pronunciado muchísimo más en estos últimos años”.

La funcionaria explicó que la Dirección General de Escuelas comenzó a trabajar sobre esta realidad hace dos año s y destacó que la provincia ya alcanzó la cobertura total en los niveles obligatorios. “Nosotros estamos cumpliendo con el 100% de los chicos en nivel inicial de 4 y 5 que es obligatorio, el 100% hace ya varios años”.

Además, sostuvo que la disminución de nacimientos abrió la posibilidad de ampliar la atención para los niños de 3 años. “Hemos aprovechado esta oportunidad porque para nosotros es una oportunidad la baja de natalidad de prestar mayor y mejor servicio en sala de 3”.

Actualmente, Mendoza cuenta con “aproximadamente con 900 salas de 3” entre centros educativos de primera infancia, escuelas estatales y establecimientos privados. Según detalló, existen “140 salas en las escuelas privadas” y “casi 300 salas de 3” abiertas en escuelas de nivel inicial.

Respecto de la cobertura, indicó que “hoy estamos en un 65%” y que “el año que viene llegaríamos a la universalización, estamos hablando de un 80%, 85% de cobertura”. La meta es que “en 2028 vamos a tener las suficientes salas como para poder hacer obligatoria las salas de 3”.

Menos alumnos y más vacantes

Yenarópulos señaló que la tendencia demográfica seguirá profundizándose en los próximos años. “Debido a la baja de natalidad nosotros en 2028 vamos a tener capacidad para el 100% de los niños de Mendoza, que en realidad van a ser 17.000 niños que ingresen a salas de 3, hoy estamos con 19.700 niños que ingresan a salas de 3, hay un 13% de baja de natalidad de acá a 2 años”.

La reducción de nacimientos también modificó la disponibilidad de vacantes. “Hoy no está pasando eso, hoy tenemos, te diría, casi en todas las escuelas donde puedan buscar tenemos lugar, tenemos bancos para los chicos”, afirmó al comparar la situación actual con los años en los que las familias debían iniciar la búsqueda de vacantes con mucha anticipación.

La funcionaria remarcó que el fenómeno ya se observa en los primeros años de escolaridad. “Tenemos salas de séptimo grado con 30-35 chicos y salas de primer grado con 15-20 chicos, entonces, bueno, hay un cambio profundo en lo que es los nacimientos”.

Para la DGE, este escenario representa una oportunidad para mejorar el servicio educativo. “Hoy están bajando la cantidad de chicos en las aulas y también estamos extendiendo el servicio hacia chicos de 3 años”.

Además, explicó que la reorganización permitirá ampliar la atención en los centros de primera infancia. “Estos chicos de 3 años se están yendo a las escuelas y nos dejan ampliar el servicio para salas de 45 días, 1 y 2 años, para que los papás también tengan donde dejar a los chicos, puedan salir a trabajar”.

Por último, aseguró que la adecuación del sistema no implicará pérdida de puestos laborales. “Estas docentes se van a reubicar, lo estamos reorganizando, estamos tratando de generar esto porque también faltan docentes en otras áreas”.

“Nuestro objetivo es que todos los chicos lleguen a la jornada extendida, que es hasta las 3 de la tarde”, concluyó.