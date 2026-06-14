¿Subpoblación? La natalidad cayó 34% en Mendoza y preocupa el reemplazo poblacional

La caída de la natalidad es un fenómeno global que los especialistas atribuyen a múltiples factores sociales, económicos y culturales. En Argentina, la cantidad de nacimientos se redujo un 47% en la última década, según el informe de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación. Mientras en 2014 se registraron cerca de 777.000 nacimientos, en 2024 la cifra descendió a 413.135.

Mendoza no es ajena a esta tendencia. En la provincia, los nacimientos disminuyeron un 34,3% en los últimos cinco años, reflejando un cambio demográfico cada vez más marcado.

Este escenario también impacta en la tasa de reemplazo generacional, es decir, la cantidad promedio de hijos por mujer necesaria para mantener estable la población. Ese indicador se ubica en 2,1 hijos por mujer, pero en Argentina actualmente es de 1,6, por debajo del nivel necesario para garantizar el recambio poblacional.

La natalidad atraviesa una caída histórica y cada año nacen menos bebés en todo el mundo. Mendoza no es la excepción: en los últimos cinco años hubo 8.045 nacimientos menos, una baja del 34, 3%.

Año 2020: 23.464 nacimientos

Año 2021: 23.000 nacimientos

Año 2022: 21.296 nacimientos

Año 2023: 20.051 nacimientos

Año 2024: 18.500 nacimientos

Año 2025: 15.419 nacimientos

Natalia Courtis, directora de Maternidad e Infancia, detalló que el análisis de la disminución de la natalidad es multifactorial y a pesar de la alerta que despierta esta realidad en distintos sectores, la funcionaria destacó aspectos positivos de la baja de nacimientos.

"No estamos exentos de la disminución de la natalidad que vamos viendo año a año. El análisis se debe hacer en forma profunda, pero también hay que ver el aspecto positivo: al disminuir la natalidad nosotros podemos ajustar y adecuar los servicios a la paciente embarazada y al recién nacido, nos permite ir mejorando todos los procesos", dijo Courtis en diálogo con el programa Digamos Todo de MDZ Radio.

embarazo incognita embaraza Muchas mujeres optan por no ser madres o postergan la maternidad a edades más avanzadas. Shutterstock

En cuanto a las causas, expresó: "Por un lado está involucrada la mujer que toma la decisión de no ser madre o de postergar su maternidad, pero también debemos tener en cuenta que el varón también está inmerso en esa decisión de no querer ser padre".

¿Subpoblación?

La caída de la natalidad preocupa en todo el mundo: la cantidad de nacimientos no es suficiente para el reemplazo generacional. La tasa para mantener estable la población es de 2,1. Sin embargo, en Argentina, actualmente la tasa es de 1,6.

Antonio Martínez, ginecólogo especialista en fertilidad, planteó que en unos años el mundo estará frente a un "hueco generacional".

"Estamos viendo que la población está disminuyendo porque no quieren tener chicos o tienen muy pocos hijos. Dentro de 25 años tendremos un hueco generacional porque el índice de reposición no alcanza", detalló el experto.

La advertencia es global. La Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad (IFFS) señaló que un 93% de los países podrían enfrentar una crisis de "subpoblación" para finales del sigo XXI. De acuerdo al informe, la tasa de fertilidad global está disminuyendo, con implicaciones significativas para las economías y sistemas sociales si la tendencia continúa.

La proyección estimada de los expertos es que la población mundial podría alcanzar su punto máximo en 9,400 millones de personas en 2064, seguido de un declive. Ante el panorama descripto, anticipan que la baja de nacimientos puede incrementar la fricción social y política, por lo que algunos países ya están implementando medidas para incentivar la natalidad.