¿Se dice chipa o chipá? La explicación detrás del nombre de esta popular comida

En los últimos años, el chipa fue ganando cada vez más adeptos en distintos puntos de Argentina. Se trata de una preparación tradicional elaborada principalmente con almidón de mandioca y queso, reconocible por su textura y su intenso sabor. Aunque está profundamente vinculada con Paraguay y el nordeste argentino, hoy es habitual encontrarla en panaderías y comercios de buena parte del país.

No obstante, existe una duda incluso en lo más básico de esta comida : su nombre. Dependiendo del lugar, es posible escuchar a algunas personas hablar de la chipa, con la fuerza puesta en la primera sílaba, mientras otras dicen el chipá, acentuando la última. Y aunque muchas veces una de las dos pronunciaciones es señalada como incorrecta, la explicación es bastante más interesante.

El chipa forma parte de la tradición gastronómica de Paraguay y de toda una región marcada históricamente por la cultura guaraní. Sus antecedentes se remontan a preparaciones indígenas hechas a partir de productos como la mandioca y el maíz, que luego fueron transformándose con el contacto con ingredientes y técnicas de origen europeo. Fuentes oficiales paraguayas señalan que las formas antiguas de estas preparaciones eran cocidas incluso bajo las cenizas calientes.

Incluso cambia el género. La Academia Argentina de Letras señala que los diccionarios admiten el uso tanto en masculino como en femenino y que el contacto entre hablantes de distintas regiones terminó mezclando las variantes. Así pueden encontrarse expresiones como “la chipa”, “el chipá”, “la chipá” e incluso “el chipa”, aunque las dos primeras son las formas regionales más características.

La Academia Argentina de Letras explica que la palabra puede pronunciarse como chipa, una palabra grave que no necesita tilde porque termina en vocal, o como chipá, que sí lleva tilde al ser aguda terminada en vocal. Los diccionarios del español de la Argentina reconocen ambas variantes para referirse al mismo alimento .

¿Por qué varían las pronunciaciones de la chipa en Argentina?

La diferencia tiene mucho que ver con la geografía. En Paraguay es tradicional escuchar “la chipa”, con pronunciación grave, y esa misma forma está muy extendida en Misiones. En Corrientes, en cambio, históricamente ganó terreno “el chipá”, pronunciado con fuerza sobre la última a.

Incluso cambia el género. La Academia Argentina de Letras señala que los diccionarios admiten el uso tanto en masculino como en femenino y que el contacto entre hablantes de distintas regiones terminó mezclando las variantes. Así pueden encontrarse expresiones como “la chipa”, “el chipá”, “la chipá” e incluso “el chipa”, aunque las dos primeras son las formas regionales más características.

Por eso, decir chipa no es pronunciar mal chipá, ni sucede lo contrario. Son variantes que quedaron instaladas a partir del contacto del español con el guaraní y de las diferencias propias de cada región. Así, detrás de una pequeña discusión lingüística aparece también la historia de un alimento que, mientras cruzaba fronteras, fue cambiando incluso la manera en la que se lo nombra.