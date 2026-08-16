Alta montaña: tránsito habilitado hasta Puente del Inca

Según informaron las autoridades, la inestabilidad en alta montaña persistirá hasta el lunes 17 de agosto. Tránsito habilitado hasta Puente del Inca.

El tránsito en alta montaña se encuentra habilitado hasta Puente del Inca

Con el paso a Chile cerrado hace 33 días, la situación en alta montaña continúa siendo inestable. Según informaron las autoridades, este domingo el tránsito por la Ruta 7 se encuentra habilitado hasta Puente del Inca para todo tipo de vehículos.

En el parte diario de transitabilidad, las autoridades de la zona informaron que el tramo que conecta Puente del Inca con la boca del Túnel Internacional no se encuentra transitable, por lo que está inhabilitado.

A su vez, solicitan precaución al momento de circular en la ruta por voladuras de nieve en la calzada y probables formaciones de hielo. También informaron sobre la obligatoriedad de respetar la señalización y las indicaciones de las autoridades.

El tránsito en alta montaña se encuentra habilitado hasta Puente del Inca Osvaldo Valle El pronóstico del tiempo señala que las condiciones climáticas adversas se mantendrían hasta la mañana del lunes 17 de agosto.