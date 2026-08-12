Cómo está la Ruta 7 y hasta dónde se puede transitar en alta montaña

La situación en la Ruta Nacional N°7 continúa complicada este miércoles en el sector de alta montaña . Según el último parte de Vialidad Nacional, el camino está habilitado para tránsito con precaución desde Uspallata hasta Puente del Inca, pero permanece intransitable desde ese punto hasta la boca del Túnel Internacional Cristo Redentor.

El comunicado de la Unidad Ejecutora Uspallata fue emitido a las 8:20 de este miércoles y advierte que las condiciones pueden modificarse de acuerdo con la evolución del pronóstico meteorológico. En el tramo habilitado, la circulación debe realizarse con extrema precaución debido a las condiciones invernales.

Uno de los puntos más complicados es Las Cuevas, donde el informe oficial señala que el cielo está cubierto con nevadas y que la visibilidad es nula. En Puente del Inca también se registran nevadas intermitentes, aunque allí la visibilidad es normal.

Vialidad Nacional mantiene cerrado para todo tipo de vehículos el tramo comprendido entre Puente del Inca y la boca del Túnel Internacional Cristo Redentor. En ese sector continúan las dificultades generadas por la nieve y las condiciones propias de la alta montaña.

Vialidad informó que continúa cerrado el tramo entre Puente del Inca y el túnel, mientras Las Cuevas registra nevadas y visibilidad nula.

El organismo también pidió circular con precaución por las voladuras de nieve sobre la calzada y ante la probable formación de hielo en sectores de sombra. Además, equipos y personal de Vialidad Nacional continúan trabajando en distintos puntos del camino.

En Punta de Vacas el cielo permanece cubierto, con visibilidad normal, mientras que en Uspallata también se presenta cielo cubierto y visibilidad normal. En ambos sectores se informaron vientos moderados.

Recomiendan extremar los cuidados

Desde Vialidad recordaron que durante la temporada invernal es obligatoria la portación de cadenas en los vehículos que circulan por el corredor andino, para utilizarlas en caso de que sean requeridas.

También recomendaron reducir la velocidad durante los días de viento y lluvia y extremar las precauciones en zonas de derrumbes. Ante posibles crecidas, se aconseja evitar el cruce de sectores que puedan quedar anegados por flujos aluvionales.

Por el momento, la habilitación total de la ruta 7 y del Paso Internacional Cristo Redentor queda sujeta a las evaluaciones de los coordinadores generales de ambos países. El tramo entre Puente del Inca y el túnel continúa sin tránsito y Las Cuevas presenta visibilidad nula, dos de los principales puntos a tener en cuenta para quienes deban circular por alta montaña.