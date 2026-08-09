Alta montaña: hasta dónde está habilitado el tránsito tras el despeje

Según informaron las autoridades, el tránsito en alta montaña por la Ruta 7 se encuentra habilitado para la circulación interna.

Un tramo de la ruta de alta montaña se encuentra habilitada para el tránsito interno.

Luego de conocer la noticia de que el paso a Chile continuará cerrado, las autoridades del lado argentino de alta montaña informaron sobre el estado de transitabilidad de la Ruta 7 a partir de Uspallata para la circulación interna de vehículos.

Según notificaron, el tránsito se encuentra habilitado desde Uspallata hasta Pampa de Leñas para todo tipo de vehículos. A partir de allí y hasta la boca del Túnel Cristo Redentor, el camino no se encuentra transitable.

A su vez, solicitan precaución al momento de circular en las zonas habilitadas por voladuras de nieve en la calzada y probables formaciones de hielo.

MDZ Estado del tiempo en alta montaña para este domingo Según informaron, el cielo en alta montaña se presenta despejado, con vientos moderados en las zonas de Puente del Inca, Punta de Vacas y Uspallata y una visibilidad normal.

Sin embargo, en Las Cuevas los vientos son intensos mientras que la visibilidad es nula. Además, según adelantaron, se espera que a partir del martes se reanuden las precipitaciones níveas con acumulación de hasta 6 cm.