Paso Cristo Redentor: qué dijeron las autoridades argentinas sobre el estado del cruce fronterizo

El Paso Cristo Redentor lleva más de 20 días cerrado debido a las nevadas que se registran en la zona cordillerana.

A más de 20 días del cierre del Paso Internacional Cristo Redentor debido al intenso temporal que afecta a la zona de alta montaña, y con la incertidumbre de saber cuándo se podrá volver a circular, las autoridades argentinas emitieron este martes un comunicado para brindar detalles de la situación.

Cabe resaltar que se estima que en Mendoza unos 1.500 camiones permanecen a la espera de la reapertura del corredor internacional. A diferencia de otros inviernos, hasta el momento no se registraron inconvenientes importantes con los choferes que aguardan en los paradores habilitados, donde reciben asistencia mientras continúa el temporal.

En ese marco, el Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, que depende de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, informó que mantiene un monitoreo permanente de la situación y que está en contacto con las autoridades chilenas.

Hasta cuándo estará cerrado el Paso Cristo Redentor De acuerdo al documento difundido por las autoridades argentinas, la apertura del Paso Internacional Cristo Redentor está sujeta a la evaluación que se haga desde ambos lados de la frontera sobre las condiciones climáticas en alta montaña. Los diagnósticos que se realizan de manera permanente tienen el objetivo de "definir la fecha de reapertura".

Entre las tareas que se evalúan se encuentra la evolución de las tareas que realiza Vialidad Nacional para despejar los caminos de acceso, que fueron tapados por la nieve acumulada.