Alerta por el "Súper Niño": prevén 72 horas de tormentas fuertes y un brusco cambio de temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas en sectores del norte y oeste del territorio nacional, mientras que el AMBA espera precipitaciones el jueves.

Un nuevo escenario climático comenzará a sentirse en la Argentina durante las próximas 72 horas. El fortalecimiento de las condiciones vinculadas al fenómeno climático de El Niño provocará tormentas de distinta intensidad, ráfagas, actividad eléctrica y un marcado contraste térmico en varias regiones del país.

Según el pronóstico difundido, el cambio en el patrón meteorológico se extenderá desde agosto hasta octubre, aunque los fenómenos no se presentarán de manera uniforme: cada zona registrará condiciones diferentes y con variada intensidad.

Qué se espera en el AMBA En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prevén lluvias débiles para este jueves. Luego de esas precipitaciones, se anticipa un ascenso de las temperaturas durante el fin de semana, lo que marcará un cambio respecto de las condiciones más frescas de los días previos.

Clima en Buenos Aires: se aguarda por un aumento de la temperatura durante el fin de semana. Archivo. Dónde rige la alerta amarilla por lluvias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por lluvias en el noreste de Salta, el este de Formosa, el sudoeste de Mendoza y el oeste de Neuquén.

Las áreas afectadas se concentran principalmente en zonas cercanas a la cordillera del oeste argentino y en una franja del extremo norte del país.