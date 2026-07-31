Fuertes tormentas en el AMBA: rige un alerta naranja por granizo y cuáles pueden ser las zonas más afectadas

Diluvió en algunas localidades del Gran Buenos Aires y se esperan nuevas precipitaciones para la noche. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene las advertencias para el resto del día.

El cierre de las vacaciones de invierno está marcado por un importante cambio de tiempo. Entre el jueves 30 de julio y el sábado 1° de agosto se desarrollará una ciclogénesis sobre el este del país, un fenómeno que favorecerá la formación de lluvias intensas, tormentas, ráfagas de viento, posible caída de granizo y nevadas en distintos sectores del territorio nacional.

Los principales modelos meteorológicos coinciden en que un sistema de baja presión avanzará desde el océano Pacífico y se profundizará frente a la costa bonaerense, generando condiciones de fuerte inestabilidad sobre el centro y el este de la Argentina.

De acuerdo con el pronóstico y las alertas vigentes, las precipitaciones se extenderán durante gran parte de la jornada y podrían ser localmente intensas, con abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y la posibilidad de caída de granizo en algunos sectores del AMBA.

El avance del sistema de tormentas será de oeste a este y se espera que, con el paso de las horas, las lluvias alcancen cada vez más localidades del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires

Zonas afectadas por las tormentas Según las proyecciones meteorológicas, el período de mayor inestabilidad se desarrollará entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado, cuando podrían registrarse las tormentas más intensas sobre el AMBA.