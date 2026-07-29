Alerta por ciclogénesis en el AMBA: cuándo llegan las tormentas con granizo

Este fin de mes llega una ciclogénesis que pone en alerta a gran parte del país. Entre el jueves 30 de julio y el sábado 1° de agosto se esperan lluvias intensas, tormentas con posible caída de granizo, fuertes ráfagas de viento y nevadas. Una de las zonas que podría sentir el mayor impacto es el AMBA .

Los principales modelos meteorológicos marcaron la formación de un sistema de baja presión que avanza desde el océano Pacífico y se profundiza frente a la costa bonaerense. De esta manera, se formará una ciclogénesis, con lluvias, tormentas y vientos intensos.

El jueves aumenta la humedad sobre el centro del país por el ingreso de viento del norte. En CABA y el conurbano todavía no se esperan lluvias importantes, aunque el cielo estará mayormente cubierto y la temperatura se moverá entre los 9°C y los 17°C.

El momento de mayor inestabilidad en el AMBA se espera entre la tarde del viernes 31 de julio y la madrugada del sábado. Para ese período, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla para las siguientes zonas:

Lluvias y tormentas de variada intensidad.

Entre 30 y 50 milímetros de lluvia, con valores superiores de manera puntual.

Ráfagas de viento fuertes.

Posible caída de granizo.

Intensa actividad eléctrica.

Viento de hasta 100 km/h y fuertes nevadas

En paralelo, el NOA sigue bajo alerta por vientos con ráfagas de hasta 100 km/h, aunque las condiciones empiezan a mejorar hacia el jueves.

Además, sigue el temporal de nieve sobre la cordillera de Cuyo y la Patagonia. En sectores de Las Leñas pueden acumularse más de un metro de nieve, mientras que entre Esquel, Bariloche y San Martín de los Andes también se esperan importantes acumulaciones.

Cómo sigue el tiempo durante el fin de semana

El sábado mejora el tiempo sobre Buenos Aires, pero las tormentas se desplazan hacia Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Misiones, donde todavía pueden registrarse fenómenos fuertes de manera puntual.

En CABA se prevé una mínima de 13°C y una máxima de 19°C, con probabilidad de lluvias durante la mañana y una mejora gradual hacia la tarde.

El alivio llega el domingo, cuando el tiempo comienza a estabilizarse en gran parte del país. Sin embargo, continúan las nevadas en la cordillera de Cuyo y el norte de la Patagonia, mientras que el Litoral deja atrás las lluvias.