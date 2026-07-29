Anmat actualizó las reglas para los materiales metálicos que están en contacto con alimentos

La Anmat dio a conocer las nuevas medidas y reglas para aquellos materiales que están en permanente contacto con alimentos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó que se incorporó una nueva normativa del Mercosur que endurece requisitos para materiales metálicos en contacto con alimentos, amplía los aceros inoxidables permitidos y obliga a informar los usos seguros del aluminio.

En un informe que se publicó en el Boletín Oficial, Anmat indicó que “la nueva normativa modifica la Resolución GMC Nº 46/06 y tiene como objetivo mantener actualizadas las normas del Código Alimentario Argentino (CAA)”.

“La misma entrará en vigencia un día después de su publicación en el Boletín Oficial y establece un plazo de adecuación de 180 días para las empresas”, expresó, a la vez que dio a conocer dos de los principales puntos.

Los motivos de la medida de Anmat En tanto, se indicó que uno de los cambios más relevantes es el endurecimiento de los límites permitidos para impurezas presentes en materiales metálicos y la nueva redacción del CAA establece que “la suma de plomo, arsénico, cadmio, mercurio y antimonio no podrá superar el 1% como impurezas, mientras que mercurio, plomo y cadmio tendrán un límite individual máximo de apenas 0,01%”.