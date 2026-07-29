Anmat dio de baja la habilitación de una empresa de productos médicos por irregularidades

La Anmat suspendió la habilitación de una empresa llamada Casa Otto Hess S.A. por no funcionar en su domicilio declarado en Salta.

Anmat tomó la medida luego de ir al domicilio y constatar que la empresa no funcionaba allí.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dio de baja la habilitación de la empresa Casa Otto Hess S.A. para realizar el tránsito interjurisdiccional de productos médicos y productos para diagnóstico de uso in vitro sin cadena de frío, tras constatar que la firma no funcionaba en el domicilio declarado.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 4284/2026, publicada en el Boletín Oficial. Además de la baja de la habilitación, el organismo canceló el certificado que la empresa había obtenido en 2015.

¿Por qué Anmat tomó esta decisión? La decisión surgió durante el trámite de renovación del certificado que habilitaba a la empresa para transportar productos médicos entre distintas jurisdicciones.

Según informó Anmat, inspectores del Instituto Nacional de Productos Médicos intentaron comunicarse previamente con la firma mediante correos electrónicos y llamados telefónicos, pero no obtuvieron respuesta.

Al presentarse en el domicilio declarado, ubicado en Corrientes 278, ciudad de Salta, encontraron el establecimiento cerrado y constataron que la empresa no estaba operando. Además, las personas que trabajaban en el lugar aseguraron que allí no funcionaba ninguna empresa con la razón social Casa Otto Hess S.A. y que solo realizaban tareas de obra para un particular.