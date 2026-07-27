Anmat prohibió productos de limpieza de dos marcas y suspendió un medicamento por riesgos para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) publicó este lunes disposiciones en el Boletín Oficial mediante las cuales prohibió la venta de productos domisanitarios de las marcas Clorquim y Clean Lab, además de suspender la elaboración, venta e importación de medicamentos que contengan acetanilida.

A través de la Disposición 4250/2026, la Anmat prohibió la elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los productos de limpieza de la marca Clorquim.

Ninguno de sus productos, entre los que se encuentran lavandinas, cloro para piscinas, desinfectantes y otros productos de limpieza no contaban con registro sanitario ni un establecimiento habilitado por el organismo. Además, las consultas realizadas a la empresa y a la autoridad sanitaria bonaerense no permitieron acreditar la legalidad de los productos.

Mediante la Disposición 4424/2026, el organismo adoptó una medida similar sobre todos los productos domisanitarios de la marca Clean Lab.

La fiscalización determinó que los limpiadores, insecticidas, desinfectantes, aromatizantes y otros productos comercializados bajo esa marca tampoco estaban inscriptos ante la Anmat ni contaban con un establecimiento elaborador habilitado. En consecuencia, se prohibió su elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el país y en plataformas de venta online hasta que la situación sea regularizada.

Suspendieron un medicamento por riesgo para la salud

En la Disposición 4253/2026, la Anmat suspendió la elaboración, comercialización, importación y uso de la acetanilida como ingrediente farmacéutico activo y de todos los medicamentos que la contengan.

La decisión se tomó tras una revisión realizada por el Departamento de Farmacovigilancia, que concluyó que la sustancia presenta un riesgo de anemia aplásica y que sus efectos analgésicos y antipiréticos pueden obtenerse mediante el paracetamol, con un perfil de seguridad más favorable.

Además, el organismo recordó que la acetanilida ya fue retirada del mercado en varios países y que las recomendaciones internacionales consideran que el riesgo asociado a este principio activo resulta inaceptable.