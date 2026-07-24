Anmat autorizó un nuevo tratamiento para adultos con artritis psoriásica

Anmat aprobó un nuevo tratamiento oral para la artritis psoriásica que actúa de forma selectiva sobre una proteína clave del proceso inflamatorio.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó en Argentina un nuevo tratamiento para personas adultas con artritis psoriásica activa, una enfermedad inflamatoria en la que el sistema inmunitario ataca por error las articulaciones y la piel. Esto provoca dolor, hinchazón y rigidez, aunque también puede comprometer la columna vertebral y la inserción de los ligamentos en los huesos.

Según informó Noticias Argentinas, se estima que alrededor de 800.000 personas viven con psoriasis en el país, lo que representa entre el 2 por ciento y el 3 por ciento de la población. De ese total, entre el 10 por ciento y el 30 por ciento podría desarrollar artritis psoriásica en algún momento de su vida.

En muchos casos, el compromiso articular aparece entre 7 y 10 años después de las primeras manifestaciones cutáneas. Sin embargo, también puede presentarse de forma simultánea o, incluso, antes de que aparezcan las lesiones en la piel. Además, esta enfermedad se asocia con un mayor riesgo de padecer afecciones cardiovasculares, obesidad, depresión y ansiedad, por lo que el diagnóstico y el tratamiento temprano resulta fundamentales.

La aprobación de la Anmat amplía las herramientas disponibles para el tratamiento de esta enfermedad inflamatoria. Archivo Una nueva alternativa para pacientes con artritis psoriásica La terapia aprobada pertenece a una nueva clase de pequeñas moléculas que actúan de forma selectiva sobre una proteína involucrada en el proceso inflamatorio, denominada tirosina quinasa 2 (TYK2). A diferencia de otros tratamientos, este medicamento se dirige específicamente a esa vía biológica y se administra por vía oral.

Los resultados de los estudios que respaldan esta terapia fueron presentados durante 2025 en los congresos de la American Academy of Dermatology (AAD) y de la European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR), dos de los encuentros científicos más importantes del mundo en dermatología y reumatología.