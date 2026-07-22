CUD: qué discapacidades reconoce el Certificado Único de Discapacidad

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento oficial que acredita la discapacidad de una persona y permite acceder a distintos beneficios y prestaciones del Estado argentino. Su emisión se encuentra contemplada dentro del marco de las leyes nacionales N° 22.431 y N° 24.901, que establecen el sistema de protección integral para las personas con discapacidad.

El CUD contempla distintos tipos de discapacidad, siempre que una junta interdisciplinaria determine que la persona cumple con los criterios establecidos. Entre ellas se encuentran las discapacidades físicas o motoras , que incluyen situaciones como parálisis, amputaciones, debilidad muscular y secuelas derivadas de afecciones neurológicas.

El Certificado Único de Discapacidad permite acceder a distintos beneficios y prestaciones establecidos por la legislación vigente. Foto: Archivo

También se incluyen las discapacidades sensoriales , que abarcan las dificultades visuales, como la ceguera o la baja visión, y las auditivas, como la sordera o la hipoacusia. Además, el certificado contempla la discapacidad intelectual , asociada a limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa.

Por otro lado, el CUD puede otorgarse en casos vinculados a trastornos de la salud mental y del comportamiento , como algunos cuadros de esquizofrenia u otras condiciones que generan dificultades en la autonomía y la participación social. Asimismo, contempla la discapacidad visceral , relacionada con alteraciones en órganos o sistemas internos que afectan las actividades de la vida diaria.

Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) permite acceder a distintos derechos y beneficios establecidos por la normativa vigente. Entre ellos se encuentra la cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación relacionadas con la discapacidad certificada, lo que incluye medicamentos, tratamientos y equipamiento necesario.

Además, las personas con CUD pueden acceder a traslados gratuitos en el transporte público terrestre y a distintas asignaciones familiares, como la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, la Asignación por Cónyuge con Discapacidad y la Ayuda Escolar Anual por Hijo con Discapacidad.

El certificado también puede permitir acceder a beneficios vinculados a otros trámites, como la exención del pago de peajes, impuestos municipales o patentes, aunque en estos casos la solicitud debe realizarse ante el organismo correspondiente según cada normativa.

Por último, el CUD permite tramitar el Símbolo Internacional de Acceso, que habilita el libre estacionamiento en los lugares permitidos, sin importar el vehículo en el que se traslade la persona beneficiaria.