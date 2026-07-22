Continúa la suspensión de clases presenciales en Uspallata
La medida se extiende también para el turno tarde debido a las condiciones climáticas adversas.
Debido a intensas nevadas y lluvias, la Dirección General de Escuelas (DGE) decidió mantener la suspensión de clases presenciales para la tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades en Uspallata (Las Heras).
La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza
En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.