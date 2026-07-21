Temporal de nieve: suspenden las clases del turno mañana de este miércoles en varias localidades de Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales del turno mañana de este miércoles 22 de julio en distintas localidades de montaña de Mendoza debido a las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

La medida fue adoptada tras las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, que advirtió sobre nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a los establecimientos educativos.

La suspensión alcanza a las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en:

En esas localidades, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza .

La DGE aclaró que en el resto de Mendoza el servicio educativo se prestará con total normalidad, por lo que las clases presenciales se desarrollarán sin modificaciones.

Como ocurre habitualmente ante contingencias climáticas, el organismo educativo monitoreará la evolución de las condiciones meteorológicas para definir si resulta necesario adoptar nuevas medidas para los turnos siguientes.

Miércoles 22 de julio - Turno mañana



Debido a condiciones meteorológicas, se suspenden las clases presenciales en todos los niveles en:



Uspallata

La Carrera

Manzano Histórico



: https://t.co/MqZvqVjALo pic.twitter.com/XfDya9YFu9 — DGE Mendoza (@MzaDGE) July 22, 2026

Operativos de rescate y temporal en alta montaña

Una nevada histórica azota alta montaña y se extenderá al menos unos diez días más. Esta tarde, un operativo conjunto evacuó a 40 personas de Puente del Inca y Penitentes hacia Uspallata, mientras la localidad de Punta de Vacas lleva varios días sin electricidad y los caminos permanecen intransitables. Ya son 90 los daminificados por la nevada.

Debido al temporal en alta montaña ya son 90 las personas que han tenido que ser asistidas. Osvaldo Valle

El operativo de rescate fue coordinado por personal de la Jefatura del Corredor Internacional a cargo del comisario inspector Pablo Quiroga, la Comisaría 23 bajo el mando del subcomisario Oscar Fernández, la Guardia Urbana Municipal, la Delegación Municipal de Uspallata y Vialidad Nacional.

Además de las evacuaciones, los equipos distribuyeron mercadería y leña en las localidades de alta montaña para asistir a quienes permanecen en sus hogares sin posibilidad de abastecerse.

Las condiciones de las rutas impidieron el tránsito normal en toda la zona. La única apertura que se logró fue una brecha sanitaria de emergencia que permitió llegar hasta Puente del Inca para garantizar la asistencia a los residentes. Todos los evacuados se encuentran en buen estado de salud, según informaron las autoridades.

La situación en Punta de Vacas es crítica. Esta mañana se movilizaron efectivos de Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional y personal de la empresa de energía eléctrica hacia esa localidad para reparar el tendido eléctrico dañado por el temporal. La comunidad lleva sin servicio desde el jueves, una situación que afecta especialmente a familias con niños y adultos mayores que enfrentan temperaturas extremas.