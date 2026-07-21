El mal momento que vivieron dos familias de turistas por el temporal en alta montaña

Karen Fasolo, una turista santafesina que llegó a Mendoza junto a su familia y otra familia amiga para disfrutar de la nieve, quedó varada en Penitentes por el fuerte temporal y debió ser rescatada por Gendarmería. Actualmente permanecen en la Ciudad de Mendoza mientras sus vehículos siguen en alta montaña. Piden ayuda para poder recuperarlos.

“Vinimos a pasar unos días a Mendoza la semana pasada. Llegamos acá el miércoles. Como el jueves ya teníamos programado hacer alta montaña con una familia amiga con la que estamos, nos fuimos el jueves, llegamos allá y nos agarró el temporal”, contó la turista santafesina en Digamos Todo por la 105.5 FM MDZ Radio .

Fasolo explicó que habían llegado hasta Penitentes para que los niños jugaran con la nieve y que la situación cambió en pocos minutos. “Paramos en Penitentes para que los nenes jugaran la nieve. Obviamente enamoradísimos de la nieve. Era la primera vez que veíamos nieve porque, en nuestro caso, el año pasado vinimos y nada que ver con lo que vimos este año”.

Según relató, al observar cómo empeoraban las condiciones decidieron quedarse una noche en la zona. “En cuestión de segundos la ruta se puso blanca, nos dio miedo volver. Así que ahí nos comunicamos y empezamos a buscar un alojamiento ahí en Penitentes”.

La familia amiga, que viajaba con un bebé de cuatro meses, también quedó imposibilitada de regresar. “El bebito toma leche. Entonces el problema era el otro día que la situación empeoró muchísimo y no podíamos volver”.

Fasolo aseguró que no recibieron advertencias antes de continuar hacia alta montaña. “No lo vimos en ningún lugar. Nosotros pasamos Uspallata, lo más bien, nunca nos avisaron. Es más, nosotros paramos en Uspallata a alquilar los trajes y a comer. Y nadie nos dijo, 'chicos, miren que allá arriba va a estar heavy'”.

Al día siguiente, la situación se volvió crítica. “Cuando nos levantamos el día siguiente, 7 de la mañana, ya teníamos la nieve a la cintura”, señaló.

Gendarmería realizó el rescate y ahora esperan recuperar sus vehículos

La turista contó que fue ella quien pidió ayuda al quedar aislados. “Me comuniqué yo, me comuniqué con los bomberos, porque ahí empecé a buscar en redes sociales. Obviamente que al ver todo entré en pánico”.

Finalmente, Gendarmería realizó el operativo de rescate de las dos familias. “Yo me comunico con los bomberos voluntarios y me contactan con el encargado de Gendarmería de Uspallata. El de Uspallata se comunica con el de Punta de Vacas y ellos nos rescatan”.

El grupo estaba compuesto por cinco adultos y dos niños. Fasolo destacó el trabajo del Escuadrón 27 durante el traslado. “La verdad tenemos que agradecer al Escuadrón 27 porque sinceramente el protocolo de rescate es una cosa increíble. Nosotros estuvimos atendidos, contenidos totalmente”.

Tras el rescate, fueron trasladados hasta Uspallata y luego regresaron por sus propios medios a la Ciudad de Mendoza. Sin embargo, sus dos vehículos quedaron en Penitentes y continúan generando gastos.

“Nosotros estamos ahora en Mendoza Capital. Volvimos a Mendoza Capital donde teníamos nuestros alojamientos que se nos terminaba el domingo. El domingo tuvimos que buscar otro alojamiento, que decidimos buscar un alojamiento compartido para poder equiparar un poco el gasto”, explicó.

La incertidumbre principal, según relató, está vinculada a cuándo podrán recuperar sus autos. “Seguimos sin tener nuestra movilidad. Acá el único contacto que tenemos es con el dueño de la cochera, que obviamente nos está diciendo, 'chicos, miren, comuníquense de última con alguien para poder retirar los autos'”.

Gastos extra en Mendoza

Además de la cochera, Fasolo contó que deben afrontar otros gastos mientras esperan una solución. “Estamos pagando un departamento, también estamos en la comida. También nos cobraron el día que se excedió de los trajes, del alquiler de la ropa”.

La turista pidió ayuda para poder recuperar sus vehículos y regresar a Santa Fe. “Nuestra angustia es esa incertidumbre de saber qué va a pasar. Dónde, cuándo vamos a volver a tener nuestros autos, nuestra movilidad, que es la que usamos todos los días en nuestro día a día cotidiano para ir a trabajar, para salir, para hacer lo que nosotros necesitemos”.

Mientras aguardan novedades sobre el estado de la ruta y una posible apertura para retirar los vehículos, Fasolo aseguró que esperan una oportunidad para poder volver. “Estamos esperando solamente eso. Ya si mañana nosotros no tenemos ninguna novedad, nos tenemos que volver a nuestra provincia”.