UNCuyo: cómo formarse en gestión de clústeres y liderazgo
La UNCuyo busca fortalecer las capacidades de gestión y liderazgo. Cómo cursar y hasta cuando se puede inscribir un interesado.
La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) dictará una nueva edición de la formación en Gestión de Clústeres y Redes Colaborativas. La propuesta ofrece herramientas para comprender los procesos de asociatividad, analizar sectores productivos, conocer las etapas de desarrollo de los clústeres y profundizar en el vínculo entre competitividad, innovación y desarrollo territorial.
Es una iniciativa del Área de Vinculación y Transferencia Científico-Tecnológica, junto con la FUNC, pensada para fortalecer las capacidades de gestión, liderazgo y articulación de quienes impulsan espacios asociativos y redes productivas en la región.
Tiene como destinatarios a gerentes de cámaras empresariales, coordinadores de clústeres, directivos de asociaciones, investigadores y miembros de directorios de organizaciones productivas, entre otros actores vinculados al desarrollo económico.
Cómo es el programa que ofrece la UNCuyo
El programa se organiza en dos módulos. El primero, Clusterización y competitividad, abordará conceptos fundamentales sobre formas asociativas, conformación y ciclo de vida de los clústeres, su impacto en el desarrollo socioeconómico, herramientas de análisis sectorial y metodologías de mapeo de redes colaborativas.
El segundo, Gobernanza y estrategias colaborativas, profundizará en temas vinculados a la sostenibilidad organizacional y financiera, la cooperatividad, el liderazgo, la participación, la negociación y la gestión de conflictos.
La formación tiene un destacado equipo docente compuesto por especialistas de la Universidad, referentes de clústeres productivos y expertos nacionales e internacionales. Además, en distintos encuentros, se sumarán representantes de cámaras empresariales, asociaciones y redes colaborativas de alcance regional e internacional.
La modalidad de cursado es mixta, combinando encuentros virtuales y dos instancias presenciales, con una carga horaria total distribuida en ocho encuentros que se desarrollarán cada 15 días. Pedir más información a [email protected]
El cursado comienza el 6 de agosto y la inscripción está abierta hasta el 31 de julio (clic aquí).