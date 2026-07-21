UNCuyo: cómo formarse en gestión de clústeres y liderazgo

La Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) dictará una nueva edición de la formación en Gestión de Clústeres y Redes Colaborativas. La propuesta ofrece herramientas para comprender los procesos de asociatividad, analizar sectores productivos, conocer las etapas de desarrollo de los clústeres y profundizar en el vínculo entre competitividad, innovación y desarrollo territorial.

Es una iniciativa del Área de Vinculación y Transferencia Científico-Tecnológica, junto con la FUNC, pensada para fortalecer las capacidades de gestión , liderazgo y articulación de quienes impulsan espacios asociativos y redes productivas en la región.

Tiene como destinatarios a gerentes de cámaras empresariales, coordinadores de clústeres, directivos de asociaciones, investigadores y miembros de directorios de organizaciones productivas, entre otros actores vinculados al desarrollo económico.

El programa se organiza en dos módulos. El primero, Clusterización y competitividad, abordará conceptos fundamentales sobre formas asociativas, conformación y ciclo de vida de los clústeres, su impacto en el desarrollo socioeconómico, herramientas de análisis sectorial y metodologías de mapeo de redes colaborativas.

El segundo, Gobernanza y estrategias colaborativas, profundizará en temas vinculados a la sostenibilidad organizacional y financiera, la cooperatividad, el liderazgo, la participación, la negociación y la gestión de conflictos.

La formación tiene un destacado equipo docente compuesto por especialistas de la Universidad, referentes de clústeres productivos y expertos nacionales e internacionales. Además, en distintos encuentros, se sumarán representantes de cámaras empresariales, asociaciones y redes colaborativas de alcance regional e internacional.

La modalidad de cursado es mixta, combinando encuentros virtuales y dos instancias presenciales, con una carga horaria total distribuida en ocho encuentros que se desarrollarán cada 15 días. Pedir más información a [email protected]

El cursado comienza el 6 de agosto y la inscripción está abierta hasta el 31 de julio (clic aquí).