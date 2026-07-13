Sabías que podés entrar a la UNCuyo sin terminar la secundaria: requisitos e inscripciones

La UNCuyo lanzó un curso para personas mayores de 25 años que no han terminado la secundaria y que quieren estudiar en la universidad. Mirá los detalles.

La UNCuyo abre una ventana para quienes no pudieron terminar la secundaria pero no abandonaron el sueño de estudiar una carrera universitaria. Se trata de la segunda edición del Curso de Acompañamiento para Postulantes, una propuesta destinada a personas mayores de 25 años.

Ingreso a la UNCuyo sin terminar la secundaria La iniciativa se enmarca en el Artículo 7° de la Ley de Educación Superior y en la Ordenanza 111/2024 del Consejo Superior de la UNCuyo, que permite el ingreso universitario sin título secundario a quienes puedan acreditar experiencia laboral y preparación vinculadas con la carrera que desean cursar. No es un atajo: es un camino concreto, con requisitos claros y acompañamiento institucional durante todo el proceso de admisión.

La UNCuyo permite el ingreso a mayores de 25 años que no han terminado la secundaria. Santiago Tagua/MDZ Inscripciones y fechas Las inscripciones para la segunda edición curso del estarán abiertas del 20 al 31 de julio en la Secretaría Académica. El curso comenzará el 12 de agosto de 2026, tendrá una duración de seis semanas y funcionará en modalidad mixta.

Los encuentros presenciales serán los miércoles por la mañana y los virtuales, los viernes, lo que permitirá combinar el cursado con las responsabilidades laborales y familiares de quienes ya tienen una trayectoria de vida construida fuera del sistema educativo formal.

Para poder inscribirse, los interesados deben tener 25 años cumplidos al momento de la postulación, haber completado los estudios primarios y contar con experiencia laboral relacionada con la carrera elegida. El requisito excluyente es acreditar preparación específica vinculada con esa carrera, que deberá respaldarse con certificados y un currículum vitae. También será necesario presentar el DNI y la constancia de estudios primarios completos.