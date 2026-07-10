Los Sociales de una muestra de arte que emocionó a las familias

La muestra infantil “Mi Hogar” quedó inaugurada en la Nave UNCuyo y reúne dibujos, esculturas y pequeñas construcciones hechas por chicos mendocinos.

El martes 7, quedó inaugurada la muestra artística colectiva de arte infantil “Mi Hogar” en la Nave UNCuyo. Mirá la galería de fotos al final de la nota.

La imaginación de cientos de niños mendocinos tomó forma de casas, dibujos, esculturas y pequeñas construcciones en la Nave UNCuyo. Este martes 7 de julio, quedó inaugurada la muestra colectiva de arte infantil “Mi Hogar”, una propuesta que invita a mirar el concepto de hogar desde la sensibilidad, la creatividad y el universo simbólico de las infancias.

La exposición puede visitarse en el Espacio de Arte Luis Quesada y forma parte de una nueva edición del HEY! Festival 2026, que durante las vacaciones de invierno propone actividades gratuitas y otras de bajo costo para toda la familia. Con entrada gratuita y apta para todo público, la muestra permanecerá abierta hasta el sábado 18 de julio.

MDZ | Maru Mena Un barrio construido con dibujos, papel, cartón y materiales reciclados La propuesta nació a partir de una convocatoria destinada a niños y niñas de entre 5 y 12 años de toda la provincia. La consigna fue simple, pero profundamente poética: imaginar el hogar y traducir esa mirada en una obra. El resultado es una instalación colectiva donde conviven dibujos, esculturas, casas de papel, piezas realizadas en cartón y creaciones elaboradas con materiales reciclados. Cada trabajo aporta una perspectiva distinta sobre aquello que los chicos asocian con la casa, la familia, el refugio, el juego y los vínculos.

MDZ | Maru Mena Parte del montaje recrea un gran barrio artístico, donde las obras no aparecen como piezas aisladas, sino como fragmentos de una comunidad imaginada por las infancias. En ese recorrido, el espectador se encuentra con hogares posibles, espacios soñados y pequeñas arquitecturas afectivas.

MDZ | Maru Mena Arte infantil en la Nave UNCuyo: una mirada sensible sobre el hogar Más que una exposición de trabajos infantiles, “Mi Hogar” propone una experiencia visual y emocional. Las obras permiten observar cómo los niños representan el espacio que habitan, pero también cómo proyectan deseos, recuerdos y formas de pertenencia.