El look playero de Juliana Awada que adelanta las tendencias del verano 2026

Juliana Awada brilló con un look playero que tuvo como protagonista una bikini de silueta clásica triangular, fiel a la tendencia retro-glam que se está imponiendo en las costas. La paleta de colores fue terrosa y orgánica, con un marrón tabaco como base, acentuado por un sutil efecto tie-dye. Además, contó con detalles en azul cerúleo, presentes en los lazos que se anudaban en el cuello y el torso.

El conjunto se completó con un pareo corto tejido, con formas geométricas discretas, que le dieron un aire bohemio y artesanal. Lució también un sombrero y un bolso con flecos que reforzó la estética relajada, típica del estilo de la empresaria.

El marrón tabaco fue la estrella cromática del look, transmitiendo calma y una conexión genuina con el entorno natural, mientras que el pareo, con su textura artesanal, fue el contrapunto perfecto para la sobriedad del marrón, dándole un toque descontracturado al conjunto sin desentonar.