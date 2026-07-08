Mauricio Macri y Juliana Awada, otra vez juntos tras seis meses de separación: el motivo que los unió

La empresaria y el exmandatario viajaron a España y se mostraron juntos públicamente por una causa muy especial: los detalles.

A seis meses de haber anunciado el fin de su relación, Juliana Awada y Mauricio Macri volvieron a mostrarse juntos públicamente. Lejos de las especulaciones mediáticas, el exmatrimonio reapareció en un mismo lugar por una razón fundamental que los sigue uniendo: la graduación universitaria de Valentina Barbier, la hija mayor de la empresaria.

El emotivo evento tuvo lugar en la prestigiosa IE University en España, donde la joven formó parte de la promoción "Class of 2026". Tras años de dedicación, Valentina coronó su esfuerzo académico al completar el doble grado en Administración de Empresas y Derecho.

Las imágenes de Mauricio Macri y Juliana Awada, juntos Juliana Awada, Valentina Barbier y Mauricio Macri, IG @juliana.awada Durante la ceremonia, el orgullo familiar fue el verdadero protagonista de la jornada. A través de sus redes sociales, Awada compartió postales de los festejos, donde se pudo ver a la graduada combinando un vestido largo beige con la tradicional toga, el birrete y las estolas institucionales (azul por la Business School y roja por la Law School).

Bruno Barbier, Mauricio Macri, Juliana Awada y Valentina Barbier. IG @juliana.awada En las imágenes difundidas, la armonía de la familia ensamblada quedó a la vista de todos. En una de las fotos, se observa a Valentina abrazada por su madre y por Macri, reflejando el cariño intacto tras el vínculo que construyeron durante los más de diez años en los que el exmandatario fue su padrastro. Pero la postal de unidad fue aún más amplia: Bruno Barbier, padre de la joven, también dijo presente en Europa y posó muy sonriente junto a su hija, la empresaria y Macri. Además, los padres biológicos de Valentina aprovecharon para retratarse a solas con la recién graduada.

Las hermanas y su madre. IG @juliana.awada Quien tampoco quiso perderse el gran hito familiar fue Antonia Macri. La hija menor del exmatrimonio. A través de sus historias de Instagram, Juliana expresó su felicidad sosteniendo el diploma de la universidad española y le dedicó sentidas palabras a la homenajeada: "Qué orgullo verte cumplir tus sueños pero sobre todo haber dado cada paso fiel a tus valores, siempre sensible, humilde, cariñosa y generosa. Te amo". En otra imagen, Awada felicitó a su hija escribiendo: "Felicitaciones Tini, que orgullo, hoy te recibiste como licenciada en Administración de Empresas y Derecho".