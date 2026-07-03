Tras cuatro meses paralizados, Javier Milei y Karina quieren reemplazar las PASO para implementar colectoras

El Gobierno se muestra híper activo. Sin la magia ni el crédito que tenía en 2024, cuando por el miedo y el escozor que causó la llegada de Javier Milei podía aprobar todo lo que pretendía, La Libertad Avanza está dispuesta a correr en busca de proyectos claves para proteger sus recursos nacionales, como el proyecto de Zona Fría, o remodelar su estrategia política, con la suspensión o eliminación de la Ley de PASO .

“El tema de las PASO ni siquiera empezó a tratarse o debatirse. No hay un proyecto en ninguna comisión” aclara un senador que sabe del manejo legislativo como pocos. Mientras se sucedían los análisis sobre la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, Santiago Caputo publicó en un mensaje en X que “la campaña son las reformas, las reformas son la campaña”.

Santiago Caputo se pone nuevamente como jefe de campaña y por eso, en la reforma política que incluiría la suspensión de las primarias abiertas y simultáneas, propone un esquema a los gobernadores dialoguistas que los deja más que tranquilos para su futuro inmediato.

A diferencia del proyecto lanzado por Karina Milei y Martín Menem, quienes pretendían pintar de violeta todo el país con jefes provinciales puestos directamente por ellos, ahora se empieza a discutir sobre otro eje. “Dejémosles las provincias a estos tipos y nosotros quedémonos con las victorias y los legisladores nacionales”.

Por eso es factible que vayan desvaneciéndose tal cual foto de Volver al Futuro varios candidatos que, tras la elección de medio término del año pasado, ya se presentaban como probables gobernadores. Salvo las provincias de Buenos Aires, Formosa y Tierra del Fuego, el resto es negociable. ¿Córdoba también? Hasta ahora permanece en un limbo, que solo se resolverá tras una larga charla que deberán darse, nuevamente, Juan Schiaretti y Martín Llaryora.

En las negociaciones que inició el encargado político de La Libertad Avanza sobre el tema de las PASO, Diego Santilli va escuchando y proponiendo. La idea inicial es habilitar nuevamente las colectoras, ese esquema tan clásico de los señores feudales del interior. Con este mecanismo, todos aportan para el ganador y se erradica la posibilidad de un triunfo opositor.

Al mismo tiempo, Patricia Bullrich empieza a perder incidencia, al menos para los ojos de la Casa de Gobierno. Las reuniones convocadas por Karina Milei van en ese sentido. ¿Cuánto faltará para que el proyecto político de la senadora nacional, hoy en silencio, empiece a verse como un espejo de Victoria Villarruel? Cuanta más imagen positiva tenga, la presión social del mundo oficialista la hará recalar en la fórmula presidencial, pero como vice.

No es a lo que podría pretender una personalidad como la suya. ¿Tendrá tiempo? ¿Se sentirá contenida? La manera de resolver o armar conflictos alrededor de Javier Milei la hace tener más que una prevención.

Daniel Angelici, en el fútbol, es de Boca, pero en la política, puede jugar para varios equipos. Foto: Archivo MDZ

Lo mismo ha dejado trascender Mauricio Macri. El expresidente está cada vez más convencido de no tener que decir nada sobre un acuerdo futuro del PRO con La Libertad Avanza. Algunos lo apuran para que lo haga ahora por la debilidad expuesta de Javier Milei en las encuestas. Él comprende la observación de Cristian Ritondo y el propio Jorge Macri, pero por ahora prefiere pasar.

“Cada vez que ven que pueden respirar, la vuelven a cagar. Ayer ya la esmerilaron a Patricia y al Colo lo hicieron jurar abrazándose con Manuel Adorni. Más turro no podés ser con quien decís que querés y proyectas”, analizan cerca del expresidente.

En uno de los tantos quinchos que frecuentan políticos de múltiples procedencias empiezan a analizar más fríamente los dichos expresados esta semana en múltiples entrevistas el politólogo y analista Andrés Malamud, quien indició que salvo en México, ningún presidente pudo retener para sí o para su partido más de un mandato consecutivo el Gobierno en toda América.

Y, sobre la reflexión, agregó que siete de los nueve ministros que tiene Javier Milei en el Ejecutivo tuvieron altas responsabilidades de gobierno en el PRO. Los túneles siguen abiertos, y todos participan. Hasta el pro radical Daniel Angelici, quien ahora también está patrocinando a un grupo político más que cercano al Chiqui Tapia.

El peronismo kirchnerista renovador navega sin brújula pero a toda velocidad hacia el iceberg. Ese que podría provocar la ruptura porque ni siquiera pueden establecer una negociación básica para competir en una primaria. Antes de ganar juntos prefieren hacer perder a su rival interno, como lo muestran todos los días Cristina y Máximo Kirchner con el acompañamiento de un mundo de dirigentes que va llevando a Axel Kicillof un poco más allá de su propia izquierda.

Sólo cuando visualicen que si mantienen la elección desdoblada en la provincia de Buenos Aires “nos vamos a poner de acuerdo”, dijo un intendente tras la reunión, en Ituzaingó, de un grupo de jefes comunales del MDF. “En la anterior le ganamos a Milei en agosto pero no llegamos para octubre porque Cristina nos borró de la lista nacional. Ahora eso no puede pasar”, se escuchó.

Pero, no solo eso se dijo. También se volvió a hablar de las reelecciones de los intendentes, esa arma letal que por ahora tienen prohibido usar. Al oficialismo nacional no le mueve un músculo el tema por más que los dos intendentes libertarios más los posibles aliados del PRO y radicales están desesperados de poder presentarse nuevamente. Alegan que sería un infierno gobernar el país sin manejar la Provincia de Buenos Aires. “¿Y qué vinimos haciendo hasta ahora?”, se preguntó, irónico, uno de los referentes icónicos de La Libertad Avanza en el territorio.