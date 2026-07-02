Ordenan detener a un influencer español que aseguró que Javier Milei le ofreció refugio en la embajada argentina

Vito Quiles, influencer , periodista y militante de ultraderecha español, aseguró que la Policía Nacional de España emitió una orden para detenerlo. Mientras denunció una supuesta persecución política, trascendió que la medida judicial responde a una investigación por publicaciones difundidas en sus redes sociales.

"No nos han comunicado nada ni a mí ni a mi abogado. Desconocemos las causas por las cuales me quieren arrestar. Lo único que sé es que han ido a mi puesto de trabajo, han ido a mi casa; me buscan por todo Madrid para llevarme al calabozo y nadie entiende por qué", afirmó Quiles en un video publicado en su cuenta de X.

Según informó el diario español El Mundo, las autoridades ordenaron localizar al joven de 26 años luego de que no se presentara a dos citaciones judiciales previstas para el 9 y el 25 de junio, en el marco de una causa que lo investiga por la difusión de información presuntamente falsa.

La investigación se originó por publicaciones en las que Quiles aseguró que la exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, había sacado de prisión a un asesor de su cartera. De acuerdo con la denuncia, esas afirmaciones eran "absolutamente falsas".

El propio Quiles reconoció desconocer el motivo concreto por el que se dispuso su localización y afirmó: "Si dije eso sobre un funcionario de Hacienda fue hace mucho tiempo y no me acuerdo, la verdad".

Tras conocerse que la Policía había acudido a los estudios de EdaTV, donde trabaja, sin encontrarlo, el influencer se presentó posteriormente en una comisaría de Madrid acompañado por su abogado, Juan Gonzalo Ospina, para prestar declaración.

Mientras tanto, Quiles sostiene que la investigación responde a una persecución por sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y por los cuestionamientos que realizó a la primera dama, Begoña Gómez.

El supuesto ofrecimiento de Javier Milei

En medio de la controversia, Quiles aseguró que recibió el respaldo del presidente argentino, Javier Milei, quien le habría ofrecido resguardarse en la Embajada argentina en España si su situación judicial se agravaba.

"He recibido el respaldo de Milei y su ofrecimiento para resguardarme en la embajada argentina en España si viera que la situación se agrava", declaró al diario El Mundo.

Javier Milei junto a Vito Quiles Foto: Captura de Pantalla

No es la primera vez que Milei expresa públicamente su apoyo al influencer español. En 2024 ya había manifestado su solidaridad con Quiles al denunciar que estaba siendo perseguido por el Gobierno de Pedro Sánchez luego de publicar información sobre un ministro español.

Hasta el momento, no trascendió una confirmación oficial del Gobierno argentino sobre el supuesto ofrecimiento de asilo o resguardo mencionado por Quiles.