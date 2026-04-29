La esposa de Pedro Sánchez agredió a un periodista influencer en plena calle y lo denunció

Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, denunció a un influencer por agresión tras un tenso cruce en Madrid.

Begoña Gómez denunció a un influencer tras ser increpada al salir de un restaurante en Madrid.

Este miércoles, Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente de España, presentó una denuncia por agresión por parte del periodista Víctor Zoppellari, conocido públicamente como Vito Quiles.

El hecho ocurrió cuando la primera dama salía de un restaurante en Madrid junto a dos amigas. En ese momento, el hombre la increpó e intentó acercarse, mientras sus acompañantes procuraban impedirlo. Según explicó el propio influencer buscaba confrontarla por las causas de corrupción en las que se la menciona.

El video de la agresión de la esposa de Pedro Sánchez Agresión esposa Pedro Sánchez Instagram: @vitoquiles7

Vito Quiles compartió el momento en redes sociales, donde publicó las imágenes de la increpación junto al mensaje: “Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez y me agreden al preguntarle por su corrupción”.

Incluso, en el video puede verse cómo, al intentar increparla nuevamente, una de las mujeres se aferra al joven e intenta quitarle el celular. En la grabación también se escucha a una de las acompañantes decir: “Quita esa mierda”.