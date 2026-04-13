Procesaron a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por corrupción y malversación

El panorama judicial en España ha dado un vuelco determinante este lunes. El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, ha resuelto procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La decisión la coloca a un paso del banquillo de los acusados tras meses de una instrucción que ha mantenido en vilo a la política ibérica.

Los cargos: cuatro delitos bajo la lupa Según informaron medios locales, el magistrado imputa a Gómez por los delitos de Malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios privado, tráfico de influencias y apropiación indebida.

A pesar de la gravedad de estos cargos, el juez decidió archivar la acusación por intrusismo profesional, argumentando que solo existía un "indicio endeble" y no pruebas sólidas para sostener dicho punto.

Plazos judiciales y otros involucrados Con el dictado del procesamiento, el juez Peinado ha concedido un plazo de cinco días a las partes personadas para que presenten sus escritos de conclusiones provisionales e insten la apertura del juicio oral.

El auto judicial no solo afecta a la esposa del mandatario. También han sido procesados, Cristina Álvarez, la asesora de Gómez en el Palacio de la Moncloa, cuya vida laboral y salarios actualizados el juez descartó incorporar al expediente por considerarlo innecesario para la instrucción actual; y Juan Carlos Barrabés, el empresario vinculado a las adjudicaciones públicas que dieron origen a la investigación.