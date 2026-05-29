Donald Trump anunció que levantará el bloqueo en el estrecho de Ormuz y evaluará un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este viernes que levantará el bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz y que en las próximas horas analizará una decisión definitiva sobre un posible acuerdo con Irán .

El mandatario realizó el anuncio a través de su red social Truth Social, donde sostuvo que mantendrá una reunión en la Sala de Crisis de la Casa Blanca. “ Irán debe comprometerse a no tener nunca un arma nuclear ni una bomba ”, escribió.

En línea con esto, Trump confirmó que mantendrá una reunión clave en la Sala de Crisis para resolver si aprueba definitivamente el entendimiento diplomático.

En su mensaje, Donald Trump reclamó la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz para el tránsito marítimo internacional. “ El estrecho de Ormuz debe abrirse inmediatamente, sin peajes, para el tráfico marítimo irrestricto ”, afirmó.

Además, aseguró que el bloqueo naval implementado por Estados Unidos será levantado: “Nuestro maravilloso e inédito bloqueo naval será levantado ahora”. Trump también sostuvo que embarcaciones que permanecían retenidas en la zona podrán iniciar el regreso a sus países de origen.

Qué planteó Irán en las negociaciones con Estados Unidos

En paralelo, el principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Teherán mantiene reservas frente a las conversaciones diplomáticas con Washington. “No confiamos en garantías ni palabras; solo los hechos importan”, declaró.

Las negociaciones entre ambos países continúan mientras se busca consolidar una extensión del alto el fuego por 60 días.

Qué se sabe del posible acuerdo entre Washington y Teherán

Según fuentes de la Casa Blanca citadas el jueves, negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaron un entendimiento preliminar para extender la tregua y habilitar negociaciones formales. Sin embargo, el acuerdo todavía no fue ratificado oficialmente ni por Trump ni por el gobierno iraní.

En su publicación, el mandatario estadounidense también se refirió al material nuclear enriquecido iraní y sostuvo que sería destruido bajo coordinación internacional. De acuerdo a su explicación, la tarea se realizaría en conjunto con Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica.