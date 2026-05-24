Donald Trump frena el optimismo sobre un acuerdo con Irán: "No hay apuro"

Las expectativas de una resolución inmediata al conflicto en Medio Oriente sufrieron un freno político este domingo. El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , moderó los informes sobre un inminente entendimiento con la República Islámica de Irán , instando a su equipo negociador a mantener la cautela más allá de los progresos reconocidos por ambas naciones.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense dejó en claro la postura de la Casa Blanca ante el diálogo estratégico: “He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten, porque el tiempo está de nuestro lado”, escribió Trump de forma tajante.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado envió una fuerte señal de presión militar y económica a Teherán al confirmar que el bloqueo que pesa sobre los puertos iraníes “seguirá en pleno vigor” y no será levantado hasta que las partes estampen la firma en un acuerdo definitivo.

Las declaraciones de Trump matizan los comentarios emitidos más temprano por su secretario de Estado, Marco Rubio. En una rueda de prensa desde Nueva Delhi (India), el jefe de la diplomacia norteamericana se había mostrado mucho más entusiasta, afirmando ante los medios que existían serias posibilidades de que “en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias”.

Rubio detalló que el borrador del acuerdo aborda de manera directa la mayor preocupación de Washington: la libre navegación en el Estrecho de Ormuz. Este crucial paso marítimo para el comercio global de hidrocarburos permanece bloqueado casi en su totalidad por Irán, en represalia por el ataque militar perpetrado de forma conjunta por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero, acción que desencadenó formalmente la actual guerra.

El control de este corredor energético ha sido el principal escollo en las mesas de diálogo mediadas por Pakistán, las cuales se formalizaron tras el inicio de la tregua bilateral alcanzada entre Washington y Teherán el pasado 8 de abril.

Programa nuclear: un tema postergado por ambas partes

Pese a los puntos de acercamiento respecto a las rutas de navegación y el cese de hostilidades, el núcleo duro del conflicto geopolítico quedará fuera del entendimiento inmediato. Según informaron medios estadounidenses, la controvertida cuestión del programa nuclear iraní fue excluida de los papeles actuales y se analizará en fases de negociaciones posteriores.

Esta postura fue refrendada desde el propio gobierno iraní. El portavoz de la diplomacia de Teherán, Esmail Baqai, coincidió en que los equipos técnicos están finalizando la redacción de un memorando de entendimiento con Washington, aunque aclaró que este avance técnico no implica todavía “un acuerdo sobre las cuestiones importantes”.

“El expediente nuclear no forma parte de esta etapa de diálogos”, aseguró Baqai, confirmando que las conversaciones actuales buscan la desescalada regional del conflicto antes de abordar las históricas disputas de fondo.