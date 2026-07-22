Donald Trump volvió a provocar a Irán: afirmó que la República Islámica aún no está "listo" para un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este miércoles que Irán aún no está "listo" para concretar un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto entre ambos países. El mandatario sostuvo que la República Islámica cambia las condiciones de los entendimientos una vez alcanzados y afirmó que, pese a ello, estará preparada para negociar "muy pronto".

Trump realizó estas declaraciones durante un mitin en el estado de Georgia, donde afirmó que Irán busca alcanzar un acuerdo debido a la presión que enfrenta, aunque consideró que todavía no existe una voluntad definitiva para cerrar un entendimiento.

"Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto", expresó el mandatario ante sus seguidores.

Previamente, Trump había participado en una ceremonia en la base aérea de Dover, en el estado de Delaware, para recibir con honores los cuerpos de cuatro militares estadounidenses fallecidos la semana pasada en ataques iraníes en Jordania e Irak. Según la información proporcionada, se trata de las primeras bajas estadounidenses desde la ruptura del alto el fuego.

El presidente también se refirió a esos hechos ante la prensa y afirmó que Irán pagará "con creces" por la muerte de efectivos estadounidenses. De acuerdo con la información disponible, el número de militares estadounidenses fallecidos asciende a 18 desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva contra Irán el 28 de febrero.

Un alto el fuego que no logró sostenerse

Según los datos aportados, el mes pasado Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y generar un espacio para retomar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, ese acuerdo no logró mantenerse. La tregua se rompió y, de acuerdo con la información suministrada, ambos países mantienen intercambios de fuego cruzado desde hace dos semanas.

La postura de Trump frente al conflicto

Durante su intervención pública, Trump insistió en minimizar la gravedad de la situación al comparar la guerra con otros conflictos prolongados en los que participó Estados Unidos. El mandatario mencionó las guerras de Vietnam e Irak como ejemplos de enfrentamientos que se extendieron durante aproximadamente dos décadas y provocaron miles de bajas estadounidenses, en contraste con el escenario actual.

La información proporcionada no incorpora declaraciones oficiales de las autoridades iraníes en respuesta a las afirmaciones realizadas por Trump ni ofrece precisiones adicionales sobre eventuales negociaciones en curso. Mientras continúan los enfrentamientos, el mandatario estadounidense mantiene su postura de que Irán terminará aceptando un acuerdo, aunque considera que ese momento todavía no ha llegado debido a las diferencias que, según afirmó, surgen cada vez que las partes avanzan hacia un entendimiento.

La evolución del conflicto y de las conversaciones diplomáticas dependerá de los próximos movimientos de Washington y Teherán. Con la información disponible, no existen precisiones sobre nuevos encuentros entre representantes de ambos gobiernos ni sobre un eventual calendario para retomar las negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní.